«Элар» и Treolan объединяют усилия: российские сканеры для оцифровки любого масштаба теперь доступны через крупнейшую дистрибьюторскую сеть страны

Treolan и корпорация «Элар» подписали партнерское соглашение о дистрибуции профессионального сканирующего оборудования «Элар». Новое сотрудничество предоставит партнерам доступ к полному спектру российского сканирующего оборудования «Элар»: от компактных моделей высокоскоростных документных сканеров до комплексов высококачественной оцифровки. В числе ключевых продуктов соглашения — скоростной поточный сканер «Элар Скамакс 1000/2000», с 2026 г. включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Линейка оборудования «Элар» обеспечивает оцифровку документов любого вида, типа и физического состояния: офисной документации, сшитых дел, книг, чертежей, произведений искусства и раритетных оригиналов, а также других носителей. «ЭларСкан» и «ПланСкан» — российские планетарные (книжные сканеры) с 20-летней историей, различные модификации которых предназначены для оцифровки сшитых оригиналов, папок и книг, других разнотипных и нестандартных материалов. От каталога или журнала до чертежа, карты или фолианта толщиной до 75 см. Линейка планетарных сканеров «Элар» включает оборудование с форматом оцифровки от А2 до А0+.

Для организаций, занимающихся массовой обработкой документов, корпорацией «Элар» была разработана линейка оборудования «Элар Скамакс 1000/2000». Это скоростные документные сканеры нового поколения, предназначенные для оцифровки больших массивов расшитой бумажной документации в потоковом режиме.

С 2026 г. модели «Элар Скамакс 1000/2000» внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Опора на отечественные аппаратные и программные решения, включая предустановленное ПО «Элар СканИмидж» из реестра Минцифры, гарантирует доступность всех компонентов и полноценную сервисную поддержку на всей территории России.

Производительность «Элар Скамакс» составляет до 300 страниц в минуту, лоток автоматической подачи вмещает до 500 листов. Диапазон плотности бумаги у носителей — от 27 до 413 г/м²: помимо стандартных документов, сканер уверенно работает с карточками, конвертами, а также другими материалами с форматом до А3. Встроенный ПК и предустановленное ПО от ЭЛАР обеспечивают автономную работу без дополнительного оборудования, а операционная система Linux гарантирует совместимость с российской IT-инфраструктурой и соответствие требованиям информационной безопасности. Производство «Элар» в России сертифицировано по ISO 9001-2015, каждый сканер проходит многоступенчатый контроль и тестирование при предельных нагрузках.

Treolan обеспечит партнерам квалифицированный подбор оборудования под конкретные задачи заказчика, организацию демопоказов, логистическую поддержку и помощь в проведении пуско-наладочных работ. Комплексный подход позволит значительно сократить время внедрения решений и повысить доступность высокотехнологичного сканирующего оборудования «Элар» по всей России.

«Запрос на отечественные решения для массовой оцифровки сегодня очень высок, особенно со стороны госструктур и крупных корпораций. ЭЛАР Скамакс отвечает этому запросу: внесён в реестр РЭП, работает автономно, сканирует до 300 страниц в минуту. Мы рассчитываем, что через нашу партнёрскую сеть это оборудование получит широкое распространение в регионах», — сказал Антон Шишкин, старший менеджер по продукции, Treolan.

«"Элар Скамакс" создан на основе собственной экспертизы корпорации в сфере оцифровки и российских технологий, с учетом реальных задач отечественных заказчиков: потоковая работа с расшитыми папками, совместимость с российской ИT-инфраструктурой, качественный и доступный сервис в любом регионе страны. Партнерство с Treolan дает нам возможность оперативно закрывать потребности заказчиков по всей России», — сказал Артем Вартанян, Руководитель департамента маркетинга, «Элар».