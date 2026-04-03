«Инфосистемы Джет» выводит на рынок собственный балансировщик нагрузки flxGATE («Флексигейт»)

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» завершила регистрацию собственного продукта для интеллектуальной балансировки сетевого трафика flxGATE («Флексигейт») в едином реестре российского ПО (запись №32819 от 31.03.2026). Решение с лета 2025 г. тестировалось в рамках пилотных проектов и теперь доступно широкому кругу заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

flxGATE («Флексигейт») — это программный балансировщик нагрузки, работающий на уровнях L4–L7 модели OSI. Он предназначен для распределения трафика между серверами, сервисами и слоями обработки данных в ЦОД, что обеспечивает высокую доступность, отказоустойчивость и безопасность приложений. Продукт закрывает потребности компаний, перед которыми стоит задача импортозамещения иностранных решений, таких как F5, Citrix, A10, или расширения функциональности существующей инфраструктуры.

«Флексигейт» рассчитан на обработку трафика в широком диапазоне: от десятков мегабит до сотен гигабит, обеспечивая запросы корпоративных ЦОДов средних и крупных компаний: это прежде всего банки, ритейл, промышленные и технологические предприятия.

Решение может разворачиваться в любом из трех ключевых сегментов сети ЦОДа: на периметре для глобальной балансировки, в DMZ-зоне, масштабируя средства безопасности и доступные извне сервисы, или непосредственно внутри сети ЦОДа, обеспечивая балансировку трафика между серверами приложений. Такой подход позволяет использовать flxGATE как единый инструмент для управления трафиком на всех уровнях корпоративной ИТ-архитектуры.

В основе продукта flxGATE («Флексигейт») — мировые практики и стандарты компонентной телеком-архитектуры с разделением на слои данных (Data Plane) и управления (Control Plane). Data Plane обеспечивает работу решения в основных режимах SSL/HTTP Proxy, SSL Offload, SSL Bridging и обрабатывает пользовательский трафик с использованием гибких высокопроизводительных конвейеров обработки, позволяя применять к нему широкие правила фильтрации, манипуляции и маршрутизации. Control Plane отвечает за централизованное управление набором Data Plane с удобным интерфейсом командной строки (CLI) для их настройки.

«Флексигейт» обеспечивает высокую доступность и сквозной мониторинг вычислительной инфраструктуры ЦОДа. Это позволяет сократить затраты на оборудование и упростить процессы эксплуатации.

«В момент технического завершения разработки летом 2025 г. нам было важно сосредоточиться на качестве: провести пилоты с партнерами, отточить функциональность под реальные задачи и синхронизировать выход продукта с получением записи в реестре отечественного ПО, — сказал Игорь Самсонов, эксперт-продуктолог центра сетевых решений «Инфосистемы Джет». — Сейчас flxGATE — это зрелый инструмент. Мы видим спрос со стороны компаний, которые используют бесплатные open-source-решения и перерастают их по требованиям к функциональности и SLA-поддержке, а также со стороны тех, кто ищет российскую замену ушедшим вендорам. Продукт уже готов к конкурсным процедурам и внедрениям в 2026 г.».

Решение поставляется в виде программного обеспечения или в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе оборудования из реестра Минпромторга от партнеров «Инфосистемы Джет», что позволяет компаниям-заказчикам соблюдать требования по импортозамещению всего комплекса оборудования и ПО.