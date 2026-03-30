VVP Group получила статус оптового партнера продукции Kraftway

VVP Group объявляет о начале официального сотрудничества с российским производителем вычислительной техники Kraftway. В рамках партнерства VVP Group получила статус оптового партнера оборудования компании на территории Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

Теперь партнерам VVP Group будет доступен широкий ассортимент оборудования Kraftway, предназначенного для открытого рынка, включая персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки, мониторы, серверы и системы хранения данных. Ключевым преимуществом продуктового портфеля Kraftway является включение устройств в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это делает их востребованными при реализации проектов, где законодательство предписывает использование отечественного оборудования.

Ряд продуктов компании также имеет сертификат «КИИ Серт», подтверждающий возможность их применения в критической информационной инфраструктуре. Kraftway — российская компания-производитель вычислительной техники, работающая на рынке ИТ-технологий более 30 лет. Компания разрабатывает и выпускает широкий спектр доверенного ИТ- оборудования с интегрированными средствами защиты информации, включая персональные компьютеры, серверные платформы и системы хранения данных. Производство осуществляется на собственном заводе электронного оборудования в городе Обнинск Калужской области

«Партнерство с VVP Group усиливает наше присутствие на рынке корпоративных и государственных решений и делает доверенную технику Kraftway более доступной для проектов по всей России. Благодаря опыту VVP Group в проектной дистрибуции мы сможем быстрее и эффективнее отвечать на запросы заказчиков к отечественной ИТ-инфраструктуре», — сказал Павел Васильев, директор департамента корпоративных продаж Kraftway.

Получение статуса оптового партнера позволит VVP Group расширить портфель отечественных ИТ-решений и обеспечить партнёрам централизованные поставки оборудования Kraftway для корпоративных и государственных проектов. Наличие продукции Kraftway в реестре российской промышленной продукции Минпромторга РФ позволяет использовать эти решения в проектах для государственных организаций, корпоративного сектора и предприятий с повышенными требованиями к безопасности используемого оборудования

«Сегодня все больше проектов реализуется с использованием отечественного оборудования, поэтому для нас важно развивать это направление и расширять ассортимент таких решений. Сотрудничество с Kraftway позволяет нам предложить партнёрам дополнительные возможности при выборе техники для различных ИТ-задач. Мы уверены, что продукция компании будет востребована в проектах наших партнеров», — сказал Валентин Гуревич, директор проектной дистрибьюции VVP Group. Развитие направления отечественных вычислительных решений является одним из ключевых векторов расширения продуктового портфеля VVP Group. Партнерство с Kraftway позволит компании предложить партнерам комплексные решения на базе российских технологий для построения современной ИТ-инфраструктуры.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/