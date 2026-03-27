targetai запустила подписку для внедрения генеративного ИИ в клиентский сервис «под ключ»

Компания targetai запустила подписной сервис сопровождения проектов внедрения генеративного искусственного интеллекта в клиентский сервис — targetcare. Сервис предназначен для компаний, планирующих внедрение ИИ-агентов в процессы обслуживания клиентов, но не располагающих собственными ресурсами для этого. Об этом CNews сообщили представители targetai.

Запуск сервиса происходит на фоне низкой конверсии пилотных проектов генеративного ИИ в промышленное внедрение. По данным CNews, лишь 7–10% таких инициатив доходят до стадии полноценной эксплуатации, тогда как около 90% проектов остаются на стадии пилотов, трансформируются или закрываются.

Среди ключевых причин — слабая интеграция ИИ-решений в бизнес-процессы и корпоративные системы, а также запуск проектов без практической прикладной задачи.

Сервис targetcare ориентирован на перевод проектов генеративного ИИ из пилотной стадии в промышленную эксплуатацию.

«Бизнес активно тестирует технологии генеративного ИИ, однако многие проекты остаются на стадии пилотов и не переходят в промышленную эксплуатацию. По данным исследования MIT в 2025 году почти 95% (!) проектов не достигают экономического эффекта. Собственно мы и создали targetcare, чтобы гарантировать успешное внедрение, — сказал генеральный директор targetai Андрей Зименков. — Услуга targetcare — это забота о проектах внедрения на всех этапах: от подготовки до масштабирования. С ее бизнес будет быстрее переходить от экспериментальных внедрений ИИ к полноценной трансформации клиентского сервиса. По нашему опыту, при среднем бюджете внедрения около 50 млн руб. в год, наш клиент может рассчитывать на экономический эффект до 150 млн руб. ежегодно».

По данным компании, использование подобной модели внедрения позволяет сократить срок окупаемости проектов до девяти месяцев. Первые результаты достигаются через две-шесть недель, показатель First Contact Resolution может составлять 70–85%, доля обращений, обрабатываемых ИИ-агентами, — до 80%.

В рамках внедрения проводится аудит каналов взаимодействия с клиентами, анализ обращений и сценариев коммуникации, формирование карты клиентского пути (CJM), а также определение приоритетных сценариев автоматизации и целевых метрик. На этапе реализации выполняется интеграция ИИ-агентов с корпоративными системами, включая CRM и ERP, настройка баз знаний и моделей Retrieval-Augmented Generation (RAG), подключение голосовых и текстовых каналов. При реализации проектов учитываются требования GDPR и российского законодательства о персональных данных.

Сервис targetcare доступен в нескольких форматах: от базового с самостоятельной работой заказчика до полного сопровождения проекта с участием выделенной команды.

«Мы видим, что основные сложности связаны не столько с технологией, сколько с интеграцией решений в существующие бизнес-процессы, корпоративные системы и каналами коммуникации с клиентами. С targetсare мы применяем индивидуальный подход к каждому клиенту: от диагностики болей до создания CJM, мониторинга прогресса и ad-hoc доработок. Особенности сервиса — глубокая интеграция с CRM/ERP, поддержка RAG, ARS/TTS/LLM и соблюдение законодательства о приватности. Все это обеспечивает бесшовную омниканальную работу ИИ-агентов и по результатам внедрения мы можем гарантировать снижение операционных издержек на треть», — отметила операционный директор targetai Светлана Вельможина.