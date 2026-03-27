«МегаФон»: интерес пермяков к театрам вырос почти на 20%

С приходом весны пермяки стали чаще интересоваться культурными событиями. Востребованность ресурсов пермских театров в марте увеличилась почти на 20% по сравнению с февралем, и от недели к неделе мобильный трафик продолжает расти. Наибольшей популярностью у жителей региона пользуется Пермская краевая филармония, подсчитали в «МегаФоне» на основе обезличенной статистики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик активности на портал этого культурного учреждения пришелся на 17 и 18 марта 2026 г., когда в продажу поступили билеты на праздничный концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Помимо пермяков, событием интересовались жители Свердловской области, Удмуртии, Башкирии и Волгоградской области — они чаще других заходили на сайт филармонии в эти дни.

С приходом весны топ-3 театров Перми выглядит так: Пермская краевая филармония (36% от общего объема данных); Театр «У Моста» (23%); Пермский театр оперы и балета (21%).

Помимо этого, востребованы Театр-Театр и театр юного зрителя. При этом последний продемонстрировал наибольшую динамику — трафик на ресурс учреждения вырос сразу на 88% в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г.

География поклонников пермского театрального творчества вышла далеко за пределы края. Закономерно, что основной трафик — более 80% — сгенерировали сами жители региона. Среди тех, кто заинтересовался постановками в Перми, есть москвичи и петербуржцы — на них приходится около 7%. Планируют поездку на пермские спектакли также жители Самарской, Челябинской, Тюменской, Кировской областей и Удмуртии.

