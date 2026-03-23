«Контур.Налоговый мониторинг» и платформа «Боцман» интегрированы для локального развертывания

Технологическая связка полностью соответствует требованиям импортозамещения и регуляторным нормам, предъявляемым к корпоративным информационным системам. Решение не требует значительных ресурсов для последующего сопровождения и позволяет заказчикам уверенно планировать развитие своей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«СКБ Контур» и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили испытания и подтвердили полную совместимость своих решений. По итогам тестирования выпущен официальный сертификат, который удостоверяет корректную и стабильную работу сервиса «Контур.Налоговый мониторинг» в среде платформы «Боцман».

«Контур.Налоговый мониторинг» предназначен для автоматизации взаимодействия компаний с налоговыми органами в рамках налогового мониторинга. Сервис обеспечивает раскрытие отчетности, контроль над ходом проверок и интеграцию с государственной информационной системой АИС «Налог-3».

Платформа «Боцман» представляет собой гибридное облачное решение для управления мультикластерами Kubernetes, включенное в реестр отечественного ПО Минцифры России. Продукт автоматизирует полный жизненный цикл кластеров — от развертывания и обновления до масштабирования, мониторинга и резервного копирования. Встроенные средства изоляции, сканирование уязвимостей и строгий контроль доступа обеспечивают высокий уровень безопасности.

При локальном внедрении «Контур.Налоговый мониторинг» поставляется в формате готового контейнера, который разворачивается на инфраструктуре заказчика с использованием платформы «Боцман». Интеграция позволяет существенно упростить и ускорить развертывание сервиса. Первичная установка занимает не более нескольких часов благодаря использованию стандартизированных контейнеров и встроенных средств автоматизации. Отпадает необходимость в длительной ручной настройке серверной инфраструктуры, что заметно снижает операционную нагрузку на ИТ-подразделения.

Павел Жданов, руководитель внедрения сервиса «Контур.Налоговый мониторинг»: «Благодаря совместимости нашего сервиса и платформы «Боцман», компании, которые переходят на налоговый мониторинг и придерживаются курса на импортозамещение инфраструктуры, получат легко разворачиваемое в формате on-premises решение — «Контур.Налоговый мониторинг».

Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман»: «Для многих Kubernetes до сих пор кажется чем-то избыточно сложным и пугающим. Однако использование платформы «Боцман» позволяет «приручить» эту технологию: доставка бизнес-приложений до конечных пользователей существенно упрощается, а процесс сопровождения становится прозрачным и понятным. Наша совместимость с сервисом «Контур.Налоговый мониторинг» — это пример того, как сложные корпоративные решения могут разворачиваться быстро и работать стабильно в импортонезависимой среде».