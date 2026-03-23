2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО

Сервисы «2ГИС ГеоПоток» и «2ГИС Ситискан» включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Это подтверждает их соответствие требованиям отечественного рынка и регуляторов. Об этом CNews сообщил представитель «2ГИС».

«2ГИС ГеоПоток» предназначен для мониторинга и планирования работы выездных сотрудников и транспорта. Сервис показывает местоположение сотрудников и транспорта в реальном времени, формирует историю перемещений и отправляет уведомления о задержках или выходе за пределы участков работы. В основе «2ГИС ГеоПотока» — собственные картографические технологии «2ГИС», включая точные офлайн-карты и Radar API (определение местоположения в условиях слабого GPS-сигнала).

«2ГИС Ситискан» использует ИИ-инструменты, которые распознают объекты городской среды, видимые с дороги: светофоры, знаки, люки и ливнёвки, ямы, рекламные вывески, шлагбаумы, контейнеры для сбора мусора, камеры фотофиксации, АЗС, автобусные остановки и другие — и оцифровывает их. Сервис также включает технологию Map Matching API для восстановления точного маршрута по точкам GPS-трека и интегрирован с сервисом геоаналитики «2ГИС Про» для анализа и визуализации собранных данных. Таким образом продукт помогает мониторить городскую среду, анализировать и оптимизировать дорожную обстановку для повышения безопасности.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
«Городские и региональные структуры, крупные компании с распределенной инфраструктурой нуждаются в надежных и эффективных георешениях, особенно в условиях импортозамещения. Бизнесу важно иметь инструменты, которые соответствуют требованиям регуляторов и помогают решать актуальные задачи. Включение «2ГИС ГеоПотока» и «2ГИС Ситискана» в реестр российского ПО подтверждает их готовность к этим задачам», — отметила Дарья Маркова, руководитель B2B-продуктов в «2ГИС».

Включение сервисов «2ГИС» в Единый реестр российского ПО подтверждает их соответствие требованиям Минцифры РФ к правообладателю, исходному коду и компонентам, а также процессам управления и хранения данных. Это гарантирует, что продукты могут использоваться в государственном секторе и ключевых отраслях экономики.

Другие материалы рубрики

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
