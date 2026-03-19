Prof-IT Group внедрила систему «1С:ТОиР» на заводе «Автомобильные технологии» (ранее «ПСМА Рус»)

Системный интегратор Prof-IT Group завершил проект по внедрению системы «1С:ТОиР» на заводе «Автомобильные технологии» (ранее «ПСМА Рус») в Калужской области. Новое решение обеспечивает централизованное управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, повышая надежность и эффективность производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

После смены инвестора и подготовки к перезапуску производства в 2024 г. перед предприятием встала задача перехода с зарубежных ИТ-решений на российскую платформу. Ранее завод использовал SAP, однако в условиях отключения от иностранных серверов было принято решение о переходе на «1С».

На производственной площадке эксплуатируется порядка трех тыс. единиц оборудования, поэтому эффективное управление ТОиР имеет стратегическое значение для бесперебойной работы завода.

В рамках проекта специалисты Prof-IT Group внедрили типовую конфигурацию «1С:ТОиР», загрузили нормативно-справочную информацию и провели обучение пользователей. Система интегрирована с «1С:ERP» для автоматизации закупок материалов и учета, а также с «1С:ЗУП» для контроля допусков сотрудников к выполнению ремонтных работ.

Результатом проекта стала единая информационная система управления ремонтами и централизованная база данных по оборудованию и технической документации.

Система автоматически формирует графики планово-предупредительных ремонтов, осмотров и других регламентных работ с учетом производственных календарей. Все остановки оборудования, поломки и выполненные работы фиксируются в единой базе, что дает историю эксплуатации и возможность формирования аналитических отчетов.

Также внедрены инструменты анализа процессов ТОиР, позволяющие оценивать их эффективность, контролировать затраты и принимать обоснованные управленческие решения.

«Мы получили решение, которое уже сегодня облегчает работу инженеров и технических служб. Целью внедрения ТОиР является снижение простоев оборудования, оптимизация затрат и повышение надежности производственных процессов», — сказал директор по ИТ ООО «ПСМА Рус» Евгений Нестеренко.

«Проект охватил ключевые подразделения, связанные с обслуживанием оборудования и снабжением. Нам удалось сохранить типовой функционал «1С:ТОиР», дополнив его интеграциями и в перспективе мобильными сервисами. В результате заказчик получил инструмент для снижения операционных издержек и повышения эффективности производства», — сказал директор направления цифровой промышленной интеграции Prof-IT Group Олег Киселев.