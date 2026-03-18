МТС выпустила брендированный роутер Wi-Fi 6

МТС предоставила своим абонентам в Московском регионе возможность подключать к оптоволоконному скоростному домашнему интернету роутеры стандарта Wi-Fi 6 в фирменном дизайне МТС. Новые роутеры позволят максимально эффективно использовать возможности гигабитного интернета при одновременном подключении к домашней сети множества устройств без задержек и снижения скорости передачи данных.

Пользователям домашнего GPON-интернета МТС в Московском регионе стали доступны для установки брендированные роутеры Wi-Fi 6 (стандарт 802.11ax), которые в сравнении с роутерами предыдущих стандартов Wi-Fi обладают улучшенными характеристиками: более высокой (в 1,5-2 раза) и стабильной скоростью передачи данных, лучшей помехозащищенностью, большим покрытием.

Роутер выполнен в фирменном дизайне МТС, компания получила на него патент на промышленный образец. Устройство сохранило собственный дизайн, который МТС разработала и впервые применила в 2024 г. при выпуске первого фирменного роутера Wi-Fi 5.

Новый Wi-Fi-роутер позволяет подключать к беспроводному интернету большое количество гаджетов – компьютеров, телевизоров, смартфонов, камер видеонаблюдения, умных устройств. Роутер работает в двух диапазонах – 2,4 ГГц со скоростью до 574 Мбит/с и 5 ГГц со скоростью до 2400 Мбит/с, самостоятельно выбирая канал с максимальной для подключенного устройства скоростью, поддерживая до нескольких десятков одновременно подключенных устройств.

«Технология Wi-Fi 6 решает проблемы высокой плотности подключенных устройств, что особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством смежных сетей у соседей. Нам удалось совместить фирменный лаконичный дизайн с актуальными и востребованными на сегодняшний день техническими характеристиками. Надеемся, он удовлетворит эстетические вкусы наших клиентов и их требования к скорости интернета, времени задержки, стабильности соединения, и поможет воспользоваться возможностями гигабитного интернета в полной мере», – сказал директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Роутер может быть установлен в любом месте для лучшего распространения Wi-Fi-сигнала и сохранения дизайна интерьера. Стандартный монтаж устройства осуществляется бесплатно; установка в другом месте квартиры, в том числе с помощью прозрачного кабеля, производится за дополнительную плату.

На данный момент фирменные роутеры МТС доступны в Московском регионе в черном цвете.