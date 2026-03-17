Петербуржцы стали в три раза чаще использовать ИИ на совещаниях

Платформа «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, изучила использование сервисов для бизнес-коммуникаций в Санкт-Петербурге в зимний сезон 2025/2026. Северная столица сохранила лидерство среди регионов по уровню деловой активности. Петербуржцы стали зимой вдвое чаще проводить онлайн-встречи, а интерес к ИИ-помощникам вырос в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург вторую зиму подряд удерживает высокую позицию по количеству онлайн-совещаний и спросу на ИИ-решения, уступая только Москве. Жители активно применяют в работе решения на базе искусственного интеллекта, чтобы ускорить бизнес-процессы. Наибольший прирост в регионе продемонстрировала функция саммаризации (краткий пересказ встречи) — использование выросло в семь с половиной раз. Среди других любимых инструментов петербуржцев для повышения эффективности встреч — расшифровка (рост в три раза) и шумоподавление (рост в два раза).

Зимой интерес петербуржцев вырос и к праздничным эффектам. В три раза чаще жители стали использовать инструменты для ИИ-бьютификации: маски, аватары, размытие фона.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

Кроме Петербурга и Москвы в топ регионов, жителям которых ИИ-решения помогают на совещаниях, вошли Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская, Воронежская, Свердловская, Саратовская и Нижегородская области.

Аналитики «МТС Линк» подчеркивают, что деловая активность выросла и по стране: с 1 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г. количество вебинаров, созвонов увеличилось на 38%. При этом самым активным из трех зимних месяцев стал февраль.

Другие материалы рубрики

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
