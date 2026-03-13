Разделы

Чукотский автономный округ и «МегаФон» объединяют усилия для цифрового развития региона

Соглашение о реализации совместных проектов заключили «МегаФон» и Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа. Среди основных направлений партнерства – улучшение качества сотовой связи и мобильного интернета в населенных пунктах, развитие туристической инфраструктуры и повышение уровня безопасности в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подписи в документе поставили начальник Департамента цифрового развития региона Бари Хаиров и директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Артем Базыль на площадке международного форума «Цифровой маяк. Управление на основе данных» в Южно-Сахалинске.

Достигнутые договоренности, в первую очередь, предполагают дальнейшее развитие телеком-инфраструктуры и повышение доступности услуг связи для жителей региона. Рассматривается возможность строительства новых базовых станций в 26 населенных пунктах, а также модернизация существующего оборудования в 11 поселениях.

Особое внимание уделят вопросам кибербезопасности. Оператор готов предоставить технологии и компетенции, направленные на снижение рисков киберугроз: антивирусные программы, системы для предотвращения утечек информации, центры мониторинга и реагирования, в том числе в рамках пилотных проектов.

Также «МегаФон» поделится своей экспертизой и наработками в сфере внедрения комплекса «Безопасный город», повышения уровня безопасности местных жителей, развития туризма и комфортной городской среды, в том числе установки теплых умных остановочных павильонов.

«Для нас в приоритете — качество жизни жителей Чукотского автономного округа. Благодаря партнерству с «МегаФоном» мы сможем обеспечить более стабильную сотовую связь и быстрый мобильный интернет даже в самых отдаленных населенных пунктах. Это не просто технологии — это возможность всегда оставаться на связи с близкими, получать госуслуги онлайн, учиться и работать дистанционно», – отметил начальник Департамента цифрового развития Чукотского автономного округа Бари Хаиров.

«МегаФон успел сформировать богатый опыт реализации сложных и технологичных проектов на труднодоступных территориях страны: на Сахалине, Камчатке, в Якутии. Чукотка не стала исключением. Мы готовы внедрять наши лучшие цифровые сервисы в экономику и сферу безопасности, сотрудничать по вопросам развития региона, повышения его туристической привлекательности и улучшения телекоммуникационных возможностей. Объединение ресурсов с местными властями позволит вывести округ на новый уровень технологий и комфорта», – сказал Артем Базыль, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

