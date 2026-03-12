Мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля

Накануне традиционных гендерных праздников россияне активно приобретали в подарок близким электронные устройства. В 2026 г. перед главным мужским праздником больше других выросли продажи ноутбуков — в два раза, а в преддверии Международного женского дня — умных часов (+70%). При этом мужчины искали подарки к 8 Марта чаще, чем женщины к 23 Февраля. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно статистике посещения онлайн-магазина, мужчины активнее стремились порадовать женщин — к Международному женскому дню они искали подарки на 12% чаще, чем к 23 Февраля. При этом женщины ко Дню защитника Отечества готовились с меньшим энтузиазмом — они к 23 Февраля были на 4% менее активны относительно кануна 8 Марта. Наибольший интерес к выбору подарков проявляли клиенты оператора в возрасте 35-44 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.

Самыми популярными гаджетами в подарок традиционно остаются смартфоны: в предпраздничные недели на них пришлось 26% продаж в штуках и 80% в денежном выражении. При этом к 23 Февраля на 27% выросли продажи смартфонов Samsung, а перед 8 Марта чаще покупали девайсы от Apple и Realme — обе марки показали рост на 80%. На втором месте с долей 12% беспроводные наушники, а замыкают топ-3 пауэрбанки (4%).

В этом году в подарок мужчинам чаще брали ноутбуки — их продажи в феврале выросли в два раза в сравнении с январем. На неделе перед 8 Марта активнее, чем на предыдущей, покупали умные часы (+70%). Кроме того, популярностью пользовались беспроводные наушники (+22%) и умные колонки (+19%).

Уже традиционно востребованными оказались планшеты и пауэрбанки: перед 23 Февраля их продажи выросли на 22% и 20% соответственно, а в преддверии 8 Марта — на 27% и 28%.

Посетители интернет-магазина «МегаФона» не всегда готовились к праздникам заранее: больше всего заказов в феврале пришлось на 18 и 22 февраля, а в марте — на 6 и 7 марта. Чаще всего подарки искали в разгар рабочего дня: больше всего заказов в предпраздничные недели были оформлены с 12 до 15 часов дня.