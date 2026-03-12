Разделы

Цифровизация
|

MaxSoft стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с универсальным системным интегратором MaxSoft. Вместе компании сконцентрируются на продвижении отечественных программных решений для коммерческого и государственного секторов, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

MaxSoft — системный интегратор, оказывающий услуги в области ИТ-сопровождения. Сейчас компания расширяет свою экспертизу в вопросах внедрения отечественного ПО для задач бизнеса, сотрудничая с ведущими разработчиками высоких технологий.

Важнейшим направлением деятельности интегратора также остаются решения в сфере информационной безопасности, такие как средства защиты платформ виртуализации и сканеры безопасности. Отдельное внимание уделяется системам электронного документооборота, электронных подписей и специализированному ПО.

В рамках нового сотрудничества MaxSoft сможет предлагать клиентам флагманский продукт «Инферит»: систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен». Программное обеспечение помогает контролировать парк оборудования и ПО, соблюдать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру.

Решение входит в экосистему продуктов вендора для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Помимо этого, «Инферит» производит компьютерное оборудование, инструменты ИБ, развивает платформы для управления облачными затратами и биллинга.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

«Заключение соглашения с “Инферит” является важной частью нашей стратегии по развитию отечественных продуктов и расширению спектра предоставляемых услуг. Мы видим огромный потенциал в нашем новом партнерстве и ценим высокий профессиональный уровень команды “Инферит”. Особенное значение имеет включение в наш портфель продукта “Инферит ИТМен”, который способен качественно преобразовать процессы управления ИТ-инфраструктурой клиентов, улучшив контроль, безопасность и оптимизацию ресурсов. Таким образом, мы предлагаем клиентам наилучшие отечественные решения, подтверждающие наше стремление к росту и качеству услуг», — сказал Сергей Дудукин, руководитель направления инфраструктурных проектов MaxSoft.

«Сотрудничество с MaxSoft открывает новые горизонты для внедрения системы “Инферит ИТМен”. Мы высоко ценим системный подход нашего партнера к цифровизации и его многолетнюю экспертизу, охватывающую все критически важные аспекты ИТ-инфраструктуры — от операционных систем до специализированного ПО для ВЭД. Уверены, совместная работа позволит нам вывести качество сервисов для российского бизнеса на новый уровень», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3-хранилище без остановки сервисов

Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем

Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837