MaxSoft стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с универсальным системным интегратором MaxSoft. Вместе компании сконцентрируются на продвижении отечественных программных решений для коммерческого и государственного секторов, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

MaxSoft — системный интегратор, оказывающий услуги в области ИТ-сопровождения. Сейчас компания расширяет свою экспертизу в вопросах внедрения отечественного ПО для задач бизнеса, сотрудничая с ведущими разработчиками высоких технологий.

Важнейшим направлением деятельности интегратора также остаются решения в сфере информационной безопасности, такие как средства защиты платформ виртуализации и сканеры безопасности. Отдельное внимание уделяется системам электронного документооборота, электронных подписей и специализированному ПО.

В рамках нового сотрудничества MaxSoft сможет предлагать клиентам флагманский продукт «Инферит»: систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен». Программное обеспечение помогает контролировать парк оборудования и ПО, соблюдать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру.

Решение входит в экосистему продуктов вендора для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Помимо этого, «Инферит» производит компьютерное оборудование, инструменты ИБ, развивает платформы для управления облачными затратами и биллинга.

«Заключение соглашения с “Инферит” является важной частью нашей стратегии по развитию отечественных продуктов и расширению спектра предоставляемых услуг. Мы видим огромный потенциал в нашем новом партнерстве и ценим высокий профессиональный уровень команды “Инферит”. Особенное значение имеет включение в наш портфель продукта “Инферит ИТМен”, который способен качественно преобразовать процессы управления ИТ-инфраструктурой клиентов, улучшив контроль, безопасность и оптимизацию ресурсов. Таким образом, мы предлагаем клиентам наилучшие отечественные решения, подтверждающие наше стремление к росту и качеству услуг», — сказал Сергей Дудукин, руководитель направления инфраструктурных проектов MaxSoft.

«Сотрудничество с MaxSoft открывает новые горизонты для внедрения системы “Инферит ИТМен”. Мы высоко ценим системный подход нашего партнера к цифровизации и его многолетнюю экспертизу, охватывающую все критически важные аспекты ИТ-инфраструктуры — от операционных систем до специализированного ПО для ВЭД. Уверены, совместная работа позволит нам вывести качество сервисов для российского бизнеса на новый уровень», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).