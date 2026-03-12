Maxsoft Максофт Maksoft Optima Максофт Оптима

«Максофт Оптима» с 2008 года оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий среднего и крупного бизнеса на платформе «1С». В штате компании работает более 60 сертифицированных аналитиков, программистов и руководителей групп внедрения, обладающих реальным отраслевым опытом выполнения проектов на платформе «1С:Предприятие» различной сложности: от внедрения типовой программы «1С:УНФ» до создания комплексной системы уровня ERP на 700 пользователей по 4 основным направлениям деятельности: предприятия химической и металлургической промышленности, строительство, оптовая торговля и медицина.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 44 дела, на cумму 22 010 313 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям.

