Maxsoft - Максофт - Maksoft Optima - Максофт Оптима

«Максофт Оптима» с 2008 года оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий среднего и крупного бизнеса на платформе «1С». В штате компании работает более 60 сертифицированных аналитиков, программистов и руководителей групп внедрения, обладающих реальным отраслевым опытом выполнения проектов на платформе «1С:Предприятие» различной сложности: от внедрения типовой программы «1С:УНФ» до создания комплексной системы уровня ERP на 700 пользователей по 4 основным направлениям деятельности: предприятия химической и металлургической промышленности, строительство, оптовая торговля и медицина.
