Maxsoft Максофт Maksoft Optima Максофт Оптима

Maxsoft - Максофт - Maksoft Optima - Максофт Оптима

«Максофт Оптима» с 2008 года оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий среднего и крупного бизнеса на платформе «». В штате компании работает более 60 сертифицированных аналитиков, программистов и руководителей групп внедрения, обладающих реальным отраслевым опытом выполнения проектов на платформе «1С:Предприятие» различной сложности: от внедрения типовой программы «1С:УНФ» до создания комплексной системы уровня ERP на 700 пользователей по 4 основным направлениям деятельности: предприятия химической и металлургической промышленности, строительство, оптовая торговля и медицина

Всего 44 дела, на cумму 22 010 313 ₽*

Судебные дела (44) на сумму 22 010 313 ₽*
в качестве истца (34) на сумму 19 924 536 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 2 082 777 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.03.2026 MaxSoft стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит» 1
05.09.2018 В правительстве Пензенской области внедрена ВКС на базе Cisco Meeting Server 1
27.10.2017 «АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома» 2
15.01.2016 Цементный завод «Азия Цемент» оптимизировал управление процессным производством с помощью «1С:ERP» 2
01.11.2006 Партнеры осваивают информационные технологии будущего 1

Yealink Network Technology 77 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
IPmatika - АйПиМатика 27 1
Cisco Systems 5244 1
9145 1
Азия Цемент 13 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9011 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6343 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12422 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2472 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7410 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1048 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 197 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 430 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7168 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1164 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11239 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 334 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1970 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1961 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3595 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8500 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11587 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1476 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 251 1
1С:ERP Управление предприятием 743 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 73 1
Yealink UVC Desktop 9 1
Горбачевский Никита 10 1
Костин Алексей 3 1
Архипова Елена 1 1
Бурлакова Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 2
Россия - ПФО - Пензенская область 624 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 69 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 248 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1260 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 207 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 450 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 473 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1437 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2206 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6337 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1339 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 785 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

