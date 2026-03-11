Разделы

Татарстан стал четвертым в ПФО по динамике инвестиций в «облака»

МТС проанализировала динамику инвестиций бизнеса и государственных учреждений Татарстана и других российских регионов в облачные решения. За последний год объем инвестиций татарстанских компаний в «облака» вырос на 11%. По этому показателю республика заняла четвертое место среди поволжских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Прирост инвестиций в облачные решения в Татарстане за прошлый год составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топ-3 по этому показателю в Поволжье вошли, обойдя республику, Кировская и Самарская области, а также Мордовия.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Наибольший рост потребления облачных решений выявлен у татарстанских компаний, занимающихся научной и технической деятельностью, — более чем в пять раз. На втором месте - логистические предприятия, спрос в этой отрасли увеличился в 4,5 раза. Также интерес к облачным решениям отмечается среди ритейлеров Татарстана.

«Внедрение облачных решений позволяет бизнесу обеспечить устойчивую ИТ-инфраструктуру без капитальных вложений. Облака помогают не только решить вопрос сохранности и безопасности данных, но и позволяют снизить затраты на покупку собственных серверов, их содержание и обслуживание. Из всех облачных решений MWS Cloud наиболее востребованным в регионе остается резервное копирование – спрос на него за последний год вырос более чем на 40%. В 1,2 раза больше татарстанские компании стали обращаться за виртуальной инфраструктурой, такой же показатель роста показывает потребление хостинга », – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

