На платформе STAQ реализован функционал «Графический конструктор бизнес-процессов» (Workflow)

Команда проекта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов предприятий, реализовала на платформе новый функционал — графический конструктор бизнес-процессов (Workflow). Об этом CNews сообщили представители «Систем ИКС».

Решение предназначено для настройки автоматизированных сценариев и интеграций между системами без необходимости разработки. Его использование снижает порог входа в автоматизацию и позволяет компаниям быстрее внедрять цифровые процессы без длительного участия ИТ-команд.

Графический конструктор бизнес-процессов (Workflow) представляет собой движок автоматизации с графическим конструктором процессов. С его помощью можно создавать сценарии, которые выполняются по заданной логике при наступлении определенных событий — например, при создании заявки, поступлении сигнала от датчика, получении сообщения из внешней системы или запуске по расписанию.

Такие сценарии позволяют объединять действия внутри платформы STAQ и во внешних системах — CRM, мессенджерах, корпоративных сервисах и других информационных системах. В результате компании получают единый механизм для управления сквозными бизнес-процессами и интеграциями между системами.

Конструктор позволяет настраивать логику процессов через визуальный интерфейс без программирования. Пользователь может задавать условия, циклы бизнес-процессов, обмен данными и взаимодействие с внешними сервисами. Благодаря этому бизнес-процессы можно быстро адаптировать к изменениям — без разработки новых программных модулей.

Дополнительным преимуществом является высокая скорость внедрения: процессы могут быть настроены в течение нескольких дней, а изменения вносятся без остановки системы. Графический конструктор также поддерживает интеграции с внешними сервисами, обеспечивает прозрачность выполнения процессов и контроль их работы через журнал исполнения и историю операций.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Использование конструктора позволяет компаниям значительно повысить операционную эффективность. По данным STAQ, автоматизация рутинных операций, таких как регистрация заявок, распределение задач и отправка уведомлений — сокращает время обработки на 60–85%. В результате время обработки заявки может уменьшаться с 4–6 часов до 30–60 минут.

Автоматизация также снижает количество ошибок за счёт исключения человеческого фактора в повторяющихся операциях и позволяет экономить рабочее время сотрудников. Например, автоматическая регистрация заявок позволяет экономить до двух часов рабочего времени в день на одного сотрудника.

В долгосрочной перспективе внедрение такого функционала способствует снижению операционных затрат, ускорению реакции на проблемы и уменьшению количества аварийных ситуаций.

«Мы надеемся, что наш функционал “Графический конструктор бизнес-процессов” (Workflow) принесёт ощутимую пользу российским компаниям. Прежде всего, решение повышает доступность автоматизации — бизнес-пользователи смогут самостоятельно настраивать процессы без глубоких технических знаний и необходимости программирования. Кроме того, такой подход ускоряет цифровизацию: компании могут реализовывать автоматизацию процессов быстро, не дожидаясь помощи разработчиков. Важно и то, что развитие отечественных платформ с мощными инструментами автоматизации позволяет снижать зависимость от зарубежных решений, что имеет большое значение в текущих условиях», — сказал Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем ИКС», разработчика платформы STAQ.

