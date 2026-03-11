МТС завершила проект по интеграции защищенных частных сетей LTE на угольных разрезах Востока России

МТС внедрила частные сети Private LTE на четырех угледобывающих предприятиях, расположенных в Хакасии, Красноярском, Забайкальском и в Приморском крае. Проект позволил перевести ключевые производственные процессы — от телеметрии горной техники до управления буровзрывными работами — на защищенные беспроводные цифровые каналы. Технологическим партнером проекта выступил НТЦ «Протей».

Проект начался в 2023 г. с пилотной зоны в Хакасии, где с помощью частной сети была обеспечена работа беспилотной карьерной техники. Далее проект был поэтапно запущен в других регионах. Сети pLTE стали технологическим фундаментом для автоматизации открытых горных работ. В частности, на базе новой инфраструктуры полностью цифровизированы системы учета топлива, контроля работы экскаваторов и самосвалов. Отказ от проводных линий и неэффективных беспроводных технологий позволил сократить простои техники и повысить точность учетных данных.

В каждом регионе специалисты МТС спроектировали сеть с учетом сурового климата и специфики горных работ. Оборудование выдерживает сильные морозы и высокую запыленность, а главное – базовые станции можно перемещать вслед за техникой. Это значит, что связь остаётся устойчивой даже в самой активной зоне добычи. Все компоненты для построения ядра частной сети LTE являются полностью отечественной разработкой. Поставку решения осуществил НТЦ Протей, который уже более трех лет сотрудничает с МТС в этом направлении.

Кроме этого, сеть была интегрирована в автоматическую систему управления горными и буровзрывными работами. Теперь не нужно прокладывать кабели через опасные и подвижные участки, а все данные о проводимых работах передаются дистанционно в режиме реального времени.

«МТС продолжает укреплять свое лидерство на рынке частных сетей. Ставка делается на оборудование, подтвердившее надежность в экстремальных условиях: низкие температуры и высокий уровень запыленности предъявляют особые требования к промышленной связи. Благодаря работе частной сети гарантируется безопасность передачи данных и отсутствие помех со стороны публичных сетей. Мы видим запрос со стороны угледобывающих предприятий на использование современных технологий беспроводной связи, таких как pLTE и p5G. Следующим этапом может стать подключение удаленных участков разрезов и интеграция тяжелой техники с системами активной безопасности в единую цифровую систему управления предприятия», — отметил руководитель центра промышленной связи и отраслевой архитектуры компании МТС Павел Бахтеяров.

«В настоящее время сегмент частных сетей LTE активно развивается. За последние три года наша компания запустила более 40 проектов для построения частных сетей LTE и большую часть из них была реализована с командой МТС. Проект по внедрению четырех частных сетей LTE на угледобывающих предприятиях востока РФ стал очередной важной задачей по цифровизации промышленности, которая была успешно решена с использованием разработок нашей компании. Таким образом мы смогли внести свой вклад в цифровизацию промышленности России. Мы выражаем признательность МТС за доверие к нашим решениям и многолетнее взаимодействие в данном сегменте бизнеса», — сказал директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман.