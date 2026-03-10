Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин

Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 11%. Причем медиана запросов у мужчин чаще всего выше предложений вакансий, а у женщин — ниже. SuperJob в феврале 2026 г. изучил зарплатные ожидания мужчин и женщин, а также предложения вакансий по 53 популярным позициям рынка труда Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Москве зарплатные ожидания женщин превышают запросы мужчин в сферах финансов, экономики, сметного дела, SMM и рентгеновских исследований. Довольно внушительный отрыв зафиксирован у финансовых аналитиков: женщины хотят зарабатывать в среднем 190 тыс. руб., что на 20 тыс. больше, чем ожидания мужчин (170 тыс.), и при этом средние рыночные предложения составляют 170 тыс. Выше мужских и запросы женщин-экономистов (140 тыс. против 130 тыс.), хотя к рынку в столице ближе запросы мужчин (130 тыс.). Сильные позиции и у женщин-инженеров-сметчиков, которые ожидают 165 тыс. (мужчины — 158 тыс., рынок — 156 тыс.), а также у рентгенолаборантов, где женщины запрашивают 104 тыс. против 102 тыс. у мужчин (рынок — 95 тыс.).

Есть и позиции, где зарплатные ожидания мужчин и женщин полностью совпадают. В Москве равенство зафиксировано у бренд-менеджеров (по 180 тыс. руб.) и операторов кол-центров (по 80 тыс.), и подобные ожидания находятся в рынке. Менеджеры по маркетингу и юристы обоих полов хотят получать в среднем по 150 тыс., что выше рынка (медиана предложений для маркетологов — 140 тыс. руб. в месяц, для юристов — 135 тыс.). Одинаковы ожидания мужчин и женщин SuperJob фиксирует для позиции врачей-кардиологов (по 150 ттыс. руб.), но они чуть ниже рынка (155 тыс.). Средние запросы бухгалтеров (100 тыс. руб.) и врачей-оториноларингологов обоих полов (150 тыс.) ниже рынка на 10 тыс. руб.. У проектировщиков разрыв между ожиданиями и предложениями составляет 15 тыс. (165 и 180 тыс. руб. соответственно), у врачей-онкологов — 20 тыс. (170 и 190 тыс. руб.).

Самый серьезный дисбаланс в пользу мужчин фиксируется в сфере информационных технологий и специальностях «около ИT». В Москве программисты Python, мужчины, запрашивают 320 тыс. против 270 тыс. у женщин (рынок — 290 тыс.), программисты «1С» — 250 тыс. против 200 тыс. (рынок — 250 тыс.), а UI/UX-дизайнеры — 255 тыс. против 190 тыс. (рынок — 220 тыс.). А самое значительное расхождение мы отмечаем в зарплатах product-менеджеров: мужчины хотят зарабатывать 280 тыс. руб., женщины — 200 тыс., а медиана предложений работодателей — 300 тыс.

В Санкт-Петербурге картина похожая. Здесь женщины опережают мужчин по запросам в финансах, экономике, юриспруденции, маркетинге, бренд-менеджменте, сметном деле и SMM. Самый заметный отрыв зафиксирован у финансовых аналитиков: соискательницы рассчитывают на 160 тыс. руб., что на 20 тыс. превышает запросы мужчин (140 тысяч), и при этом средние рыночные предложения составляют 150 тыс. Выше мужских и запросы женщин-экономистов (120 тыс. против 110), «в рынок» попадают ожидания мужчин. В юриспруденции соотношение женских и мужских ожиданий такое же (120 и 110 тыс. руб. соответственно), но предложениям вакансий соответствуют запросы женщин (120 тыс.). Женщины-сметчики ожидают 140 тыс. (мужчины — 130 тыс., рынок — 130 тыс.). Петербурженки, занятые в бренд-менеджменте, запрашивают «в рынке» — 150 тыс., мужчины — чуть ниже рынка (145 тыс.). Аналогичная ситуация в SMM: ожидания женщин «в рынке» (90 тыс. руб. в месяц), мужчин — ниже (80 тыс.). В сфере маркетинга женщины также демонстрируют более высокие запросы — 126 тыс. (мужчины — 120 тыс.), хотя рынок в Петербурге предлагает несколько больше — 130 тыс.

Есть в северной столице и позиции, где зарплатные ожидания мужчин и женщин полностью совпадают. Равенство SuperJob фиксирует у архитекторов (по 150 тыс. руб.), хотя медиана предложений для них ниже — 135 тыс. Одинаковы запросы у мужчин и женщин, претендующих на позиции врачей-кардиологов (по 120 тыс.), но они ниже рынка (135 тыс.), и у специалистов по подбору персонала (по 90 тыс., хотя рынок здесь выше — 100 тыс.). Совпадают ожидания у менеджеров по работе с клиентами (по 110 тыс. руб.), у менеджеров ИT-проектов (по 150 тыс.), у операторов кол-центров (по 70 тыс.), у маляров-отделочников (по 100 тыс.) — и рынок в среднем готов платить те же суммы. И мужчины, и женщины-массажисты запрашивают по 90 тыс., а предложения работодателей выше — в среднем 110 тыс.

ИT-сфера — традиционно «мужская». Программисты Python, мужчины, запрашивают 250 тыс. против 220 тыс. у женщин, и рынок соответствует запросам мужчин (250 тыс.). Программисты «1С», мужчины, хотят 230 тыс. (женщины — 190 тыс., рынок — 220 тыс.). UI/UX-дизайнеры, мужчины, рассчитывают на 220 тыс. против 150 тыс. у женщин, в то время как медиана предложений составляет 190 тыс. Особенно внушительный разрыв мы отмечаем, как и в Москве, у product-менеджеров: мужчины ожидают 230 тыс., женщины — 160 тыс., при том, что средняя зарплата в вакансиях достигает 260 тыс.

В отличие от Москвы, где зарплатные ожидания в медицинской сфере у женщин и мужчин одинаковы или отличаются незначительно, в Санкт-Петербурге разрыв более ощутим. Значительно выше запросы у мужчин-врачей: стоматологи-терапевты хотят 200 тыс. (женщины — 140 тыс., рынок — 150 тыс.), врачи-хирурги — 150 тыс. (женщины — 120 тыс., рынок — 140 тыс.), онкологи — 150 тыс. (женщины — 120 тыс., рынок — 170 тыс.), оториноларингологи — 126 тыс. (женщины — 100 тыс., рынок — 140 тыс.).

Анализ данных по 53 профессиям показывает, что в Москве и Санкт-Петербурге запросы мужчин чаще соответствуют предложениям работодателей или выше их, особенно в высокодоходных сегментах (в частности, в ИT). Ожидания женщин по большинству позиций ниже рынка. Однако в традиционно женских сферах — финансах, бухгалтерии, юриспруденции, маркетинге, SMM и сметном деле — женщины запрашивают больше коллег-мужчин.

Регион исследования: Москва, Санкт-Петербург. Время проведения исследования: февраль 2026 г. Единица измерения: российский рубль. Объект изучения: предложения работодателей и ожидания претендентов. Требования к позиции: полный рабочий день, работа на территории работодателя