Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Уникальный цифровой продукт для пациентов с БАС разработан в Сеченовском университете

В Клинике нервных болезней Сеченовского университета разработали мобильное приложение для мониторинга пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Оно помогает отслеживать динамику состояния пациента через его клинические показатели, а цифровой «помощник» находит контрольные точки ухудшения состояния больного, чтобы вовремя оказать помощь. Клиницисты уверены в востребованности приложения – аналогов подобному продукту нет ни в России, ни в мире. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Во время заболевания разрушаются моторные нейроны – это приводит к параличу мышц, атрофии, нарушениям речи, глотания и дыхания. Пациенты с БАС маломобильны, они не могут часто посещать клинику, поэтому врачи признавали необходимость инструмента для мониторинга их состояния прямо из дома.

«БАС – заболевание фатальное, состояние пациента может ухудшиться в любой момент. Мобильное приложение – наиболее подходящий ресурс, чтобы в режиме реального времени наблюдать за клиническими показателями больного и в случае необходимости вовремя ему помочь. В приложении ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) можно оценить множество параметров пациента: трекер ходьбы, степень нарушения речи, мышечная сила в отдельных группах, качество питания и его калорийность – один из самых важных показателей, так как пациенты с БАС постепенно теряют аппетит и перестают есть. С приложением может работать, как сам пациент, так и его близкие», – сказал Дмитрий Дружинин, профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета.

Так, дневник питания нужно заполнять каждый день, а про остальные показатели напомнит само приложение, также оно подскажет, что информацию нужно отправить врачу. По словам Дмитрия Дружинина, мобильное приложение сравнивает полученные данные за разные периоды и оценивает прогрессирование заболевания. Цифровой помощник обращает внимание на наиболее угрожающие для здоровья больного показатели и просит их вносить в приложение чаще, чем остальные. «Благодаря мобильному приложению врач видит цифровой слепок болезни. К сожалению, БАС – это некурабельное заболевание, оно протекает по-разному: иногда полгода, иногда пять или десять лет. Поэтому наблюдая за пациентом в динамике, можно прогнозировать, сколько пациент сможет прожить, и эти данные очень важны для клиницистов», – сказал Дмитрий Дружинин.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Кроме того, приложение поможет врачам-неврологам получить ответы на спорные вопросы, связанные с клинической картиной БАС. Например, как на течение болезни влияет спорт, курение, сопутствующие заболевания. «Какие-то данные будут иметь большее значение, какие-то меньшее. Возможно, на основании исследования тех или иных показателей будут сформированы новые рекомендации по ведению пациентов с БАС», – сказал профессор Дружинин.

Клиницисты Сеченовского университета планируют расширить выборку пациентов, которые будут пользоваться приложением, до 600-700 человек. Они надеются получить цифровой профиль болезни в разных регионах России: как протекает заболевание, длительность жизни больных в привязке к географическим локациям. Также планируется создать базу проверенных врачей в каждом из регионов, чтобы пациенты не стали жертвой мошенников – многие часто пользуются тяжелым состоянием людей. «Наша глобальная цель – цифровой контроль данной нозологии, чтобы помочь и продлить жизнь пациентам с БАС. Не планируем выходить за рамки врачебных компетенций – у нас есть цель – попытаться контролировать динамику только жизненно-важных показателей для продления жизни пациента. Сбор других данных не производится», – сказал Дмитрий Дружинин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию»

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков инфраструктуры дата-центров

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Ветроэлектростанции поставят вместо датского российское оборудование на 26 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240