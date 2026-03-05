«Свеза» внедряет системы машинного зрения на комбинате в Прикамье

Лесопромышленная группа «Свеза» внедрила на комбинате в Уральском системы машинного зрения, автоматизированную приемку сырья и цифровой контроль лесозаготовок. Проект стал частью системной цифровой трансформации производственных процессов компании в Пермском крае — перехода от отдельных пилотов к масштабному внедрению технологий «умного производства». Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Сегодня цифровые решения в «Свезе» интегрируются в регулярную работу оборудования и коллектива комбината. Так, на линии лущения применяется запатентованная разработка «Свезы» — система автоматического определения дефектов шпона. Камеры выявляют отклонения на ранней стадии и передают данные операторам.

Технология способна обрабатывать шпоносрез со скоростью до 250 м в минуту. Благодаря цифровизации выход готовой продукции высокого сорта увеличивается до 15%, а показатели отбора рубашечных слоев могут превысить 30%. Таким образом раннее выявление дефектов сокращает время реакции на отклонения, напрямую влияющих на качество конечного продукта.

Системы машинного зрения также установлены на линиях сушки. Это позволяет дополнительно контролировать качество шпона и минимизировать потери сырья. В 2025 г. доля выхода высоких сортов выросла на 20,59%.

На участке подачи сырья реализовано решение для повышения безопасности. Инфракрасная камера обеспечивает видимость в зонах варочных бассейнов, где ранее требовалось постоянное присутствие сотрудников. Дополнительный визуальный контроль обеспечивает камера на кране № 1, исключая «мертвые зоны» при погрузке. При этом обе были внедрены в 2020 г. по инициативе сотрудников — победителей корпоративной «Фабрики идей».

Автоматизированная рамка с камерами и лазерными датчиками установлена на участке приемки. Система сканирует каждую партию древесины, определяя длину, ширину, толщину и объем, и автоматически передает данные в учетные системы предприятия. Это обеспечивает точность замеров, упрощает планирование производства и усиливает прослеживаемость сырья. Прежде на приемку сырья, а именно, обмер одной машины, контролер затрачивал около получаса, теперь процесс занимает несколько минут.

Цифровые инструменты применяются и в лесозаготовке. Техника подразделения группы «Свеза Ресурс» оснащена датчиками ГЛОНАСС. Они позволяют контролировать маршруты, загрузку и объемы заготовки в режиме онлайн. Данные интегрируются с федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК) — государственной цифровой платформой, обеспечивающей прослеживаемость древесины от лесосеки до выпуска готовой продукции. Использование спутникового мониторинга и цифрового учета гарантирует фиксацию движения каждого кубометра сырья на всех этапах производственной цепочки.

«Мы последовательно переходим от отдельных цифровых решений к системной трансформации производственных процессов. Внедренные технологии уже стали частью регулярной работы оборудования и нашего коллектива. В том числе благодаря автоматизации и цифровизации за три года мы снизили долю брака до 1,4%. Это подтверждает эффективность выбранного курса и укрепляет технологическую устойчивость предприятия», — сказал Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском.