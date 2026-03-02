Т2 и ХК «Авангард» запустили тариф для болельщиков

T2, российский оператор мобильной связи, и ХК «Авангард» объявили о запуске совместного тарифного плана специально для болельщиков омского клуба. Пользователи «Авангарда» будут получать гигабайты за голы, скидки на посещение матчей с участием любимой команды и другие уникальные привилегии. Это первый подобный продукт на российском телеком-рынке, утверждают партнеры.

Главная «фишка» тарифа – механика «Голы за гигабайты»: за каждую заброшенную шайбу «Авангарда» абонент автоматически получит 5 ГБ интернета. Трафик будет начисляться каждый месяц. Засчитываются голы в играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, включая овертаймы. Болельщики также смогут подчеркнуть свой статус аббревиатурой клуба AVG, которая будет отображаться на экране телефона вместо стандартного названия оператора. Опция включится автоматически при переходе на тариф «Авангард».

При регистрации в программе лояльности ХК «Авангард» болельщику подарят 555 приветственных бонусов и постоянную скидку 5% на билеты на матчи и покупки в интернет-магазине клуба. Кроме того, абоненты смогут экономить, обменивая на скидки неиспользованные минуты и гигабайты. Промокод номиналом 555 руб. на покупку билетов или атрибутики обойдется клиенту в 200 минут или 10 ГБ.

В базовое наполнение тарифа входят безлимитные звонки на номера Т2, 555 минут на другие мобильные номера России, 55 ГБ интернета, а также безлимит на популярные социальные сети и мессенджеры. Абонентская плата составляет 555 руб. в месяц. Новые клиенты Т2 при подключении к тарифу «Авангард» смогут три месяца бесплатно пользоваться мультиподпиской MiXX, в которую входят 50 ГБ интернета ежемесячно, доступ к онлайн-кинотеатрам, подписке «Яндекс Плюс» и другим сервисам.

Подключить тариф «Авангард» можно на t2.ru, стойках продаж на матчах команды и в фирменных магазинах ХК «Авангард» на G-Drive Арене и по адресу: ул. Ленина, д. 20. Действующие клиенты Т2 могут перейти на тариф в салоне связи или по номеру 611.

В начале февраля T2 и ХК «Авангард» подписали соглашение о партнерстве. Оператор будет поддерживать хоккейные матчи ХК «Авангард». Сотрудничество предполагает проведение совместных мероприятий и маркетинговых акций. Болельщики смогут пользоваться уникальными продуктами Т2 и выгодными предложениями как от оператора, так и от клуба «Авангард».

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, сказала: «Партнерства – основа нашей бизнес-модели. Мы стремимся быть максимально близкими к клиенту и играть по другим правилам, создавать персонализированные предложения для каждого абонента. Еще один яркий пример нашего подхода – это сотрудничество с хоккейным клубом, и клиент извлекает пользу из этого партнерства. Тариф «Авангард» разработан специально для тех, кто живет игрой, и дает возможность болеть за свою команду с дополнительными привилегиями и выгодой. Это первое подобное предложение на рынке телекома».