Минцифры напомнило о новых мерах защиты от кибермошенников, вступающих в силу с марта 2026 года

С 1 марта в России начинают действовать новые меры по борьбе с интернет-преступниками. Инициативы реализуются в соответствии с законом, направленным на повышение безопасности в цифровой среде. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Начинает работу государственная информационная система (ГИС) «Антифрод» для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников. Оператор системы — Минцифры.

ГИС «Антифрод» позволит участникам обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей.

Биометрия для доступа к финансовым сервисам, маркетплейсам и площадкам для объявлений. Кредитные организации, маркетплейсы, площадки для объявлений, бюро кредитных историй смогут использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа клиентов в их приложения и личные кабинеты, получения кредитной истории. Это сделает доступ удобнее, а процедуру — безопаснее. Мера носит добровольный характер.

Идентификация продавцов через «Госуслуги». Предприниматели и компании, размещающие товары на маркетплейсах и площадках объявлений, добровольно, по желанию смогут пройти верификацию с помощью ЕСИА. Это позволит маркировать проверенных продавцов и повысит доверие покупателей. Мера для продавцов носит добровольный характер.

Изменение правил выдачи займов в МФО. Теперь микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать потребительские займы по упрощённой идентификации клиентов. При приёме на дистанционное обслуживание и при выдаче займов дистанционно станет обязательной аутентификация клиента через ЕБС. Для микрокредитных компаний это требование вступит в силу с 1 марта 2027 г.

Перечисленные меры позволят создать технологический барьер для мошенников, защитить персональные и финансовые данные граждан, а также сделать цифровую среду более прозрачной и безопасной для добросовестных пользователей и бизнеса, отмечают в Минцифры.

Техника

