«Точка Банк» реализовал собственное антифрод-решение для защиты клиентов от мошенников

«Точка Банк» сообщил о том, что разработал собственное решение для защиты клиентов от финансового мошенничества и социальной инженерии (методов, когда мошенники не взламывают системы, а обманывают людей — звонят, пишут, представляются банками или госслужбами — и убеждают перевести деньги или сообщить данные).

Система в режиме реального времени анализирует широкий спектр данных о клиенте и его действиях, например: финансовые события: транзакции, взятие кредитов, закрытие вкладов и не только; нефинансовые события: откуда клиент входит в систему, смену пароля или номера телефона, признаки удалённого подключения к устройству и другие.

Такой комплексный подход позволяет более точно выявлять мошеннические операции не только на основе платежей, но и учитывая сопровождающие их события, например, нетипичное общение клиента по телефону.

Технологические особенности:

Собственная разработка. Решение написано с нуля, что обеспечивает максимальную гибкость и адаптивность.

Язык программирования Rust. Язык Rust изначально создавался с повышенными требованиями к безопасности и надёжности, поэтому решения на нём реже содержат уязвимости и стабильнее работают под высокой нагрузкой, а значит, деньги и данные клиентов с ним будут защищены ещё лучше.

Высокая скорость обработки. Система анализирует каждую транзакцию примерно за 20–25 миллисекунд. Это почти в 50 раз быстрее допустимого протоколом лимита в 1 секунду для таких операций как переводы через СБП.

Высокая производительность решения позволяет внедрять более сложные и точные алгоритмы анализа. Все это обеспечивает бесшовность и незаметность такой защиты для пользователя.

«Социальная инженерия — один из самых трудных для обнаружения видов мошенничества. Ведь её процесс предполагает психологическое давление в адрес пользователя, которое нельзя выявить при анализе лишь финансовых операций. Поэтому для банков очень важно учитывать не только сами платежи, но и поведенческий, а также технологический контекст вокруг них. Наше антифрод-решение закрывает эти задачи. Кроме того, внедрение ИИ в ближайшее время позволит нам ещё глубже анализировать большие массивы данных и точнее находить нетипичные сценарии. А интеграция с операторами связи даст дополнительный слой информации о звонках клиента, что также усилит их защиту от мошенников с нашей стороны», — сказал Алексей Киреев, лидер антифрод-направления в «Точка Банке».

