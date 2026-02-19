Облака «потяжелели»: приток крупных проектов увеличил средний чек на 46% — данные «Рег.облака»

По данным облачного провайдера «Рег.облако», количество заказчиков публичного облака за год увеличилось до 22 тыс. компаний, а общее число заказчиков облачных услуг всех типов — до 27 тыс. Инвестиции в цифровизацию бизнеса и миграция крупных ИT-систем увеличили средний чек публичных облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Структура изменений на облачном рынке показывает смещение интереса от базовой ИT-инфраструктуры к сервисным и управляемым ИT-решениям. Выручка за 2025 г. от аренды виртуальных серверов в «Рег.облаке» выросла на 61%, услуги резервного копирования — на 77%. Наиболее высокий темп роста — на 226% — показывают облачные платформенные и управляемые сервисы, такие как объектное хранилище S3 и управляемые кластеры Kubernetes.

Тенденция прежде всего связана с реакцией российских компаний на неопределенность. В отрасли приватное облако (private cloud) или on-premise-инфраструктуру принято выбирать под стабильные прогнозируемые нагрузки. А публичное облако (public cloud) — в качестве инструмента для работы в условиях переменчивого спроса и необходимости оперативной оптимизации затрат. Динамичный рост востребованности публичных сервисов, особенно со стороны более крупных заказчиков, сигнализирует о стремлении бизнеса к финансовой гибкости в период турбулентности.

«Приток крупных проектов в публичные облачные сервисы увеличил средний чек на 46%. Для средних и крупных проектов — средний чек 300 тыс. рублей в месяц, в то время как для малых компаний — 5 тыс. руб. Выбор в пользу публичного облака с серьезными бюджетами, а для крупного бизнеса может достигать 2 млн рублей в месяц, — это управленческое решение о защите от рисков. Вместо капитальных вложений в “железо” под долгосрочный прогноз, компании предпочитают операционные расходы под текущие задачи. Таким образом переводят IT из статьи затрат на развитие в статью операционной гибкости и устойчивости. Неопределенность рынка больше не тормозит цифровизацию, а меняет ее финансовую модель», — сказал Сергей Рыжков, коммерческий директор «Рег.облака».

По оценкам «Рег.облака», в 2026 г. ожидается рост облачного рынка до 35%, что в разы превышает прогнозируемый рост общей ИT-отрасли. Основными драйверами остаются переход от Capex к Opex-модели (оплата по мере использования) и повсеместный рост цифровизации бизнеса.