«Ростелеком» рассказал школьникам Салехарда о правилах поведения в интернете

«Ростелеком» провел лекцию по безопасному поведению в интернете для учеников средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова в Салехарде. Мероприятие посетили 200 учеников 6–7 классов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Эксперт компании рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в Сети. Ребята узнали, что такое фишинг, как юных геймеров обманывают через популярную игровую платформу, а также о ловушках в социальных сетях. Поговорили и о защите от взломов личных аккаунтов – теперь школьники знают, как создавать пароли, которые не «хакнут».

Римма Майер, заместитель директора по социально-воспитательной работе школы № 1 им. Героя Советского Союза И. В. Королькова: «Дети поколения альфа, можно сказать, выросли со смартфоном в руках. Из-за высокой активности в соцсетях и интернете, подростки становятся легкой мишенью для мошенников. Часто ребята неосознанно передают свои данные чужим людям. Известны случаи, когда подростки переходят по ссылке якобы для оплаты подписки на игры, а деньги уходят прямо в карман злоумышленников».

После лекции ребята закрепили знания в квизе. Ученикам приводили примеры жизненных ситуаций, возникавших из Сети, а школьникам нужно было найти правильное и безопасное решение проблемы.

Александр Сбитнев, директор по работе с массовым сегментом Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «"Ростелеком" не только предоставляет ямальцам стабильный и скоростной интернет, но и помогает населению защищать свои данные в Сети. Совместно с экспертами мы выявляем и ограничиваем доступ к вредоносному контенту, чтобы абоненты могли общаться и искать информацию, не опасаясь за свою приватность. Компания состоит в Альянсе защиты детей в цифровой среде и особое внимание мы уделяем работе с младшим поколением и подростками. Именно им предстоит формировать верные цифровые привычки будущего поколения».

Узнать все о кибербезопасности дети и взрослые могут также благодаря образовательной платформе «Ростелеком Лицей». На портале доступен бесплатный курс «Цифровое просвещение». Он помогает подросткам разобраться в особенностях общения в Сети и повышать свой уровень цифровой грамотности. А для родителей разработан специальный онлайн-курс «Как защитить ребенка от рисков в интернете?». Благодаря ему взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, как алгоритмы, инфлюенсеры и крупные компании воздействуют на выбор подростка и его убеждения, чем опасен кибербуллинг, а также как противостоять травле и домогательствам в Сети и др.