Defender и VVP Group: старт стратегического партнерства

Defender совместно с компанией широкопрофильной и проектной дистрибуции VVP Group объявили о начале стратегического сотрудничества. Подписание контракта знаменует новый этап развития партнерских отношений и открывает дополнительные возможности для клиентов, партнеров и конечных потребителей. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

Бренды Defender на площадке VVP Group

В рамках сотрудничества на платформе VVP Group будут представлены два бренда: Defender — бренд производящий электронику, периферию и игровые аксессуары для повседневной жизни, работы и развлечений; Defender Home — бренд товаров для дома и повседневного использования, ориентированный на функциональность и практичность.

Продукция Defender на складах VVP Group

Стратегическое партнерство предусматривает формирование активной складской и регулярной матрицы, обеспечивающей стабильную доступность продукции Defender на складах VVP Group. Клиентам будет доступен широкий ассортимент, включая: компьютерную периферию: клавиатуры, мыши, гарнитуры, веб-камеры; защитные устройства для электропитания: стабилизаторы напряжения, сетевые фильтры, разветвители, бытовые и силовые удлинители; игровую линейку: игровые клавиатуры, мыши и гарнитуры, а также игровую мебель — кресла и столы; элементы питания и аккумуляторы: алкалиновые, солевые, щелочные и литиевые батарейки актуальных типоразмеров; светотехнику: светодиодные лампы для дома и офиса; товары для дома и повседневного использования: мебель, аксессуары для хранения одежды и обуви, кухонные принадлежности, элементы декора

Преимущества партнерства

Сотрудничество Defender и VVP Group направлено на: расширение присутствия продукции Defender на российском рынке; повышение доступности ассортимента за счет складской программы VVP Group; улучшение качества и скорости обслуживания клиентов; развитие совместных маркетинговых и коммерческих инициатив.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Начало стратегического партнерства с VVP Group, крупнейшим дистрибьютором электроники в России, — это важный этап для Defender: сотрудничество позволяет нам масштабировать бизнес, сделать наши продукты ближе к клиентам по всей стране, укрепить операционные процессы и реализовать новые форматы совместного продвижения, формируя прочную основу для устойчивого роста и уверенного развития в долгосрочной перспективе», — сказал Виталий Пьянков, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Defender.

«Партнерство с Defender соответствует нашей стратегии развития портфеля и работе с сильными брендами. Мы уверены, что сочетание экспертизы VVP Group и продуктовой команды Defender позволит эффективно масштабировать бизнес и предложить рынку востребованные решения», — сказал Андрей Петренко, директор категории «Компьютерная техника» VVP Group.

