Тюменская область вошла в топ-5 регионов по интересу к авиаперелетам

С начала года жители Тюменской области стали чаще искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпаний и билетных агрегаторов вырос почти на 15% по сравнению с декабрем, когда многие планировали путешествия на новогодние каникулы. В первую неделю февраля тюменцы увеличили передачу данных на тематические сайты еще на 10% по сравнению с аналогичным периодом января. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики фиксируют рост трафика на билетные сайты во многих регионах страны. При этом, жители Тюменской области демонстрируют повышенную активность — регион входит в топ-5 субъектов страны по объему передачи данных на интернет-ресурсы с авиабилетами. Тюменцы опередили в этом рейтинге жителей Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Томска и пропустили вперед только москвичей, жителей Югры и Грозного.

Интересно, что пользователи наиболее активно рассматривают предложения перевозчиков и ищут оптимальную логистику для рабочих поездок и летних путешествий внутри страны и за рубежом в середине рабочей недели — на среду приходится около 20% всего тематического мобильного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов наблюдается в воскресенье.

Новые цифровые привычки тюменцев приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком‑инфраструктуры в Тюмени, Тобольске, Ишиме и других городах региона. Оператор планомерно улучшает телеком-инфраструктуру и в сельских населенных пунктах, где мобильный интернет зачастую становится единственным способом для комфортного оформления туров в режиме онлайн.

«Мы фиксируем всплески интернет-активности жителей региона и поддерживаем комфортную скорость передачи данных даже в пиковые моменты концентрации запросов. Для этого наша техническая служба регулярно обновляет оборудование и строит новые объекты в различных локациях, чтобы обеспечивать стабильное качество связи при увеличении трафика. Так, за прошлый год мы построили и модернизировали более 100 телеком-объектов в больших городах и малых населенных пунктах региона, а в этом году уже усилили покрытие в самых качающих местах, в том числе в одном из крупнейших сел региона — Исетское», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

