«МегаФон» оцифровал самый крупный торговый центр Ростова Великого

«МегаФон» улучшил качество связи для арендаторов и посетителей самого популярного торгового центра «Рольма» в Ростове Великом. Теперь скорость передачи данных внутри здания может достигать 150 Мбит⁄с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в кинотеатре, детских зонах, на фудкорте и парковке. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Внутри популярного у ростовчан исторического здания бывшей ткацкой фабрики специалисты оператора разместили телеком‑оборудование, которое работает в нескольких современных 4G-диапазонах, обладающих высокой емкостью и большой проникающею способностью сигнала. Таким образом все посетители молла, площадь которого составляет 12,5 тысячи кв. м, смогут пользоваться современными цифровыми сервисами без задержек.

Кроме того, стабильное соединение обеспечивает в том числе и технология MIMO 4×4, способная одновременно передавать данные по четырем независимым каналам связи. Благодаря оптимальной конфигурации радиосети посетители торгового центра могут с комфортом пользоваться мобильными банками на всех этажах ТЦ, вызвать по приложению такси и отправить через мессенджер фото и видео понравившихся вещей.

«Архитектурные особенности таких исторических зданий в несколько этажей с плотной планировкой создают серьезные трудности для распространения мобильного сигнала. Чтобы обеспечить связью всю территорию «Рольмы», мы смонтировали разветвленную антенно‑фидерную систему. Такое решение гарантирует высокое качество сигнала внутри и бесшовное покрытие между внешней и внутренней сетью, чтобы каждый сотрудник и посетитель смог пользоваться мобильным интернетом. Установка базовой станций не только улучшила прием сигнала внутри здания, но и снизила нагрузку на другие базовые станции города, что в итоге повысило качество сигнала для всех абонентов, живущих в Ростове Великом», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

По данным аналитиков оператора, торгово‑развлекательный центр «Рольма» ежедневно посещают около двух тыс. человек. Чаще со смартфоном по галереям торгового комплекса прогуливаются женщины в возрасте 36–45 лет и молодые люди до 25 лет. Помимо ростовчан 160 магазинов «Рольмы» чаще всего посещают гости из Ярославля, Москвы, Костромы и Владимира. Рост интернет‑трафика в торговом комплексе начинается в пятницу и достигает своих максимальных значений в субботу. Меньше всего передачей данных посетители пользуются во вторник. Наиболее «общительным» днем является суббота.