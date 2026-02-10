Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Опубликован рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи за 2025 год

К Платформе обратной связи (ПОС) на «Госуслугах» подключены 182 тыс. госорганов и организаций со всей страны. В 2025 г. они ответили почти на 8 млн обращений и сообщений граждан в ПОС, что в 1,5 раза больше чем в 2024 г. Они провели более 80 тыс. опросов, более 35 тыс. публичных слушаний и общественных обсуждений. Всего в мероприятиях общественного голосования приняли участие более 17 млн граждан. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Минцифры регулярно оценивает работу регионов по внедрению и работе в ПОС по 23 показателям, связанным с подключением органов к платформе, работой с обращениями и проведением мероприятий общественного голосования.

Регионы, занявшие первые 10 мест рейтинга: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужская область, Ростовская область, Оренбургская область, Башкортостан, Ульяновская область, Санкт-Петербург, Тульская область, Красноярский край, Тюменская область, Липецкая область, Вологодская область, Новосибирская область, Челябинская область, Удмуртия.

Средний балл регионов в 2025 г. вырос с 440 до 464. Улучшили свои показатели по работе с обратной связью — 50 регионов, ухудшили — 26 регионов, остались на прежних позициях — 8 регионов.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Самые популярные темы обращений: жалобы на качество медпомощи в системе ОМС и направление электронных медицинских документов в личный кабинет; жалобы на некорректные сведения в электронных выписках из ЕГРН; проблемы с доступом к информации в региональных электронных дневниках; жалобы на состояние и ремонт автодорог, вопросы дорожного хозяйства; проблемы ЖКХ; вопросы зеленых насаждений и благоустройства территорий — вопросы размещения контейнерных площадок для мусора и уборки ТБО; жалобы на отопление; вопросы функционирования системы взимания платы «Платон»; проблемы с уличным освещением.

Как оставить обращение через ПОС: на «Госуслугах», в приложении «Госуслуги Решаем вместе», через виджеты ПОС на сайтах и страницах госорганов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще