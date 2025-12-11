В 2026 г. число кибератак на российские компании может вырасти на 35%

Positive Technologies проанализировала ландшафт киберугроз для российских организаций и сделала прогнозы на 2026 г. С июля 2024 г. по сентябрь 2025 г. на Россию пришлось 14–16% успешных атак в мире. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Эксперты полагают, что по итогам 2025 г. число успешных атак, направленных на российские компании, окажется на 20–45% больше, чем в 2024 г., а в 2026 г. этот показатель может вырасти еще на 30–35%. Злоумышленники будут использовать более сложные типы фишинга и вредоносного ПО, а также станут чаще совершать атаки на цепочку поставок. Риску подвержен в том числе средний и малый бизнес.

По мнению экспертов, одним из ключевых факторов, помимо геополитической обстановки, который оказывает влияние на ландшафт киберугроз в 2026 г., является цифровизация. С появлением новых технологий, внедрением интернета вещей (IoT) и систем на базе ИИ растет и количество уязвимостей. Импортозамещение также повышает риск атак, поскольку миграция на отечественные продукты часто происходит в спешке, а производители не успевают дорабатывать функциональность, связанную с безопасностью. Также отдельно стоит отметить атаки на цепочку поставок – их угрозы для российских компаний становится только больше.

«В 2025 г. лидерами по числу успешных атак стали промышленные предприятия и госучреждения — доступ к их инфраструктуре обеспечивает злоумышленникам политическое и экономическое влияние, а также может принести значительную финансовую выгоду для атакующих. По нашим прогнозам, в 2026 г. эта тенденция сохранится, даже если острые геополитические проблемы разрешатся. ИТ и телеком также останутся в числе отраслей, наиболее подверженных киберугрозам. Для ИТ-компаний особую опасность будут представлять атаки на цепочки поставок: в 2025-м они совершались в два раза чаще, чем в 2023–2024 гг., — сказала Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований, Positive Technologies. — Телеком-организациям грозят DDoS-кампании, которые будут проводиться с целью получения выкупа за прекращение нарушающих действий. В целом характер и тип инцидентов определятся в зависимости от геополитической обстановки, а под прицел попадут не только крупные, но и организации малого и среднего бизнеса».

В качестве основных методов кибератак злоумышленники продолжат использовать фишинг и вредоносное ПО, при этом схемы станут более сложными. Уже сейчас эксперты фиксируют многоступенчатые фишинговые кампании, в будущем киберпреступники повысят уровень персонализации своего контента за счет искусственного интеллекта. По прогнозам аналитиков Positive Technologies, в 2026 г. атаки будут чаще приводить к комбинированным последствиям, например утечкам данных и нарушению бизнес-процессов. Подобная тактика позволяет киберпреступникам добиться двойного эффекта: шантажировать организацию угрозой публикации или продажи украденных данных и одновременно требовать выкуп за восстановление доступа к системам, что позволяет получить максимальную выгоду.

Развитие дарквеба, который превратился в полноценный рынок киберуслуг, также помогает злоумышленников успешно атаковать свои цели. Сейчас в «темной сети» популярны средства для обхода средств ИБ, вредоносное ПО, адаптированное под изменения в браузерах и операционных системах, а также инструменты с модулями ИИ. Кроме того, в дарквебе наблюдается тренд на сервисную модель: сервисы расширяются с целью предоставить полный набор средств для совершения конкретного типа атаки.