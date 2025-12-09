Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Спортмастер» разместил критичные сервисы в облаке Cloud.ru и повысил отказоустойчивость

«Спортмастер», ритейлер спортивных товаров, разместил часть ИТ-инфраструктуры магазинов на платформе Cloud.ru. Компания следует принятой мультиоблачной стратегии, чтобы сохранять стабильность работы сервисов в оффлайне в случае непредвиденных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Ритейлер разместил в Cloud.ru десятки информационных систем розничных магазинов. Доступность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры была повышена за счет реализации сценариев резервного копирования — Disaster Recovery. Настроенная репликация данных в облачное хранилище обеспечивает «Спортмастеру» непрерывную работу сервисов даже в случае сбоя.

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен
импортонезависимость

«Мультиоблако стало эффективным способом повышения катастрофоустойчивости. Мы уделяем особое внимание задачам обеспечения непрерывности бизнеса, используя для резервирования площадки нескольких облачных провайдеров, чтобы при отключении on-premise инфраструктуры оффлайн-точки всегда продолжали работать. Сотрудничая с Cloud.ru, мы получили не только надежную и масштабируемую облачную инфраструктуру, но и уровень технической поддержки, который действительно выделяется на рынке», — сказал Игорь Ефремов, директор управления ИТ-инфраструктуры и эксплуатации информационных сервисов «Спортмастер».

«Наличие отказоустойчивой инфраструктуры особенно актуально в период сезонных акций и распродаж, например, прошедшей “Черной пятницы” или наступающих зимних отпусков. Если компания использует мультиоблачный подход, то с высокой долей вероятности сможет восстановить систему и не потерять данные даже в случае заражения инфраструктуры вирусом-шифровальщиком или сбоя у одного из провайдеров. Поэтому, на наш взгляд, для крупного бизнеса мультиоблако должно стать промышленным стандартом», — сказал Антон Сапрыкин, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще