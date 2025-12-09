«Спортмастер» разместил критичные сервисы в облаке Cloud.ru и повысил отказоустойчивость

«Спортмастер», ритейлер спортивных товаров, разместил часть ИТ-инфраструктуры магазинов на платформе Cloud.ru. Компания следует принятой мультиоблачной стратегии, чтобы сохранять стабильность работы сервисов в оффлайне в случае непредвиденных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Ритейлер разместил в Cloud.ru десятки информационных систем розничных магазинов. Доступность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры была повышена за счет реализации сценариев резервного копирования — Disaster Recovery. Настроенная репликация данных в облачное хранилище обеспечивает «Спортмастеру» непрерывную работу сервисов даже в случае сбоя.

«Мультиоблако стало эффективным способом повышения катастрофоустойчивости. Мы уделяем особое внимание задачам обеспечения непрерывности бизнеса, используя для резервирования площадки нескольких облачных провайдеров, чтобы при отключении on-premise инфраструктуры оффлайн-точки всегда продолжали работать. Сотрудничая с Cloud.ru, мы получили не только надежную и масштабируемую облачную инфраструктуру, но и уровень технической поддержки, который действительно выделяется на рынке», — сказал Игорь Ефремов, директор управления ИТ-инфраструктуры и эксплуатации информационных сервисов «Спортмастер».

«Наличие отказоустойчивой инфраструктуры особенно актуально в период сезонных акций и распродаж, например, прошедшей “Черной пятницы” или наступающих зимних отпусков. Если компания использует мультиоблачный подход, то с высокой долей вероятности сможет восстановить систему и не потерять данные даже в случае заражения инфраструктуры вирусом-шифровальщиком или сбоя у одного из провайдеров. Поэтому, на наш взгляд, для крупного бизнеса мультиоблако должно стать промышленным стандартом», — сказал Антон Сапрыкин, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru.