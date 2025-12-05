Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Робот от «Первого Бита» в шесть раз ускорил бухгалтерский процесс сети «Подружка» в Казахстане

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по роботизации бизнес-процессов для сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» в Казахстане (ТОО «Табер Трейд КЗ»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Внедрение программного робота на платформе PIX RPA позволило автоматизировать рутинные операции в бухгалтерии, что привело к ускорению ключевого процесса в шесть раз, экономии рабочего времени бухгалтера до двух часов в день и повышению точности данных.

«Благодаря внедрению PIX RPA при поддержке компании «Первый Бит» мы роботизировали процессы по отчетам и отправке ЭСФ. Теперь бухгалтер не тратит на это время и может сосредоточиться на других, более сложных и требующих экспертного подхода задачах. Роботизация также позволила повысить скорость и точность обработки данных, избавила от ошибок и упростила контроль за операциями», — сказала главный бухгалтер ТОО «Табер Трейд КЗ» Ирина Леонтьева.

Ранее сотрудникам компании приходилось ежедневно тратить от полутора до двух часов на сбор и сверку данных о розничных продажах из различных учетных систем, а также на подготовку и отправку электронных счетов-фактур. Эти трудоемкие процессы сопровождались рисками ошибок из-за человеческого фактора.

Для решения задачи руководство обратилось к специалистам интегратора «Первый Бит» (Алматы), которые внедрили программного робота для автоматизации этих операций. Теперь система самостоятельно, согласно установленному расписанию, собирает данные из ОФД, внешней системы учета и «», проводит их сверку, контролирует корректность документов и формирует итоговый отчет.

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен
импортонезависимость

Кроме того, робот автономно формирует и отправляет электронные счета-фактуры через сервер ИС ЭСФ с использованием электронной цифровой подписи. Все процессы теперь занимают около 20 минут, что в шесть раз быстрее ручного труда, а сотрудники оперативно получают уведомления о любых несоответствиях.

Проект сдан в промышленную эксплуатацию 22 августа 2025 г.

«Данный проект наглядно демонстрирует, как современные технологии RPA могут трансформировать ежедневные бизнес-процессы, делая их более эффективными и безошибочными. Модульная архитектура решения позволяет легко масштабировать его при расширении сети, что особенно актуально для крупных ритейлеров», — отметил руководитель отдела продаж компании «Первый Бит» в Алматы Руслан Смаилов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще