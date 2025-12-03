Разделы

В ноябрьские распродажи татарстанцы купили на 37% больше наушников

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 11 по 30 ноября 2025 г. россияне приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. В Татарстане продажи относительно октября 2025 г. увеличились на 37%. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные группы электроники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

Рост наблюдается и в других крупных категориях товаров. Например, продажи смартфонов в штуках в розничной сети МТС в Татарстане выросли на 8% относительно октября 2025 г. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).

Спрос на планшеты также показал положительную динамику. Аналитики отмечают рост интереса к устройствам для удаленной работы и учебы, а также к моделям с оптимальным соотношением цены и производительности. Лидерами продаж стали Huawei MatePad SE (27%), Xiaomi Pad SE (6%) и Apple iPad 2021 (3%).

Пиковая активность покупателей пришлась на крупные города. Казань также вошла в топ регионов, где чаще всего совершали покупки (4%). Республика уступила по этому показателю столичным регионам – Москве (15%) и Санкт-Петербургу (5%), а также Краснодару (6%), разделив последнее место в пятерке с Уфой (4%).

