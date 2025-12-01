Компания «ФайберТрейд» запустила первое в России масштабное производство волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board

27 ноября 2025 года в Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия нового производственного комплекса компании «ФайберТрейд», включающего в себя уникальную для России линию по производству волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board (COB).

Технология Chip-on-Board позволяет размещать лазерные излучатели, фотоприемники и электронные микросхемы непосредственно на печатной плате.

Торжественная церемония открытия собрала представителей федеральных и региональных властей, научного и отраслевого сообществ.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников и мэр города Максим Георгиевич Кудрявцев, а также представители Минпромторга и Минцифры России. За вклад в развитие отрасли коллективу предприятия была объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

После торжественной части состоялось закрытое совещание, посвященное развитию фотоники в России.

Андрей Александрович Травников, губернатор Новосибирской области, отметил: «Сегодня отрасль радиоэлектроники и телекоммуникаций опирается не только на исторические коллективы, но и на новые, динамично развивающиеся компании. «ФайберТрейд» — яркий пример молодого поколения таких предприятий. Она уже уверенно конкурирует как с западными, так и с азиатскими производителями, занимая свою нишу на рынке и укрепляя статус России как нового центра технологического развития».

Новый комплекс рассчитан на выпуск до 60 000 трансиверов в месяц и способен обеспечить до 70% потребностей российского рынка. Его запуск знаменует собой важный шаг в импортозамещении и укреплении технологического суверенитета страны в сфере телекоммуникационного оборудования.

«Открытие этого комплекса — еще один шаг к созданию так называемой «Сибирской силиконовой долины», как сейчас называют Новосибирск в телеком-индустрии», — отметил Генеральный директор «ФайберТрейд» Алексей Валентинович Юнин.

Долгосрочной целью компании является формирование полного цикла разработки и производства высокоскоростных трансиверов в России, в этих изделиях будут применяться современные виды лазеров, а также схемы цифровой корректировки сигнала, позволяющие обеспечивать стабильную работу на высоких частотах.

Открытие комплекса укрепляет позиции Новосибирска как одного из центров российской фотоники и высокотехнологичного производства.

Справочная информация: Общество с ограниченной ответственностью «ФайберТрейд» основано в 2010 году. В 2022 году вошла в список «Системообразующих предприятий Российской Федерации». Компания специализируется на разработке и производстве волоконно-оптических приемо-передающих устройств (трансиверов), её продукция входит в Единый Реестр Российской Радиоэлектронной Продукции.