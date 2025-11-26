64% россиян испытывают цифровую усталость, но не готовы отключиться

64% россиян признаются, что чувствуют усталость от постоянного присутствия в цифровом пространстве, показало исследование «АльфаСтрахование». При этом лишь 17% действительно предпринимают шаги, чтобы ограничить время онлайн. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Всего в опросе приняли участие 1321 человек из различных регионов России.

Главными источниками цифровой усталости и раздражительности россияне назвали постоянные уведомления от компаний и сервисов (46%), чаты в мессенджерах (41%), а также негативные комментарии и конфликты в соцсетях (38%). Каждый четвертый отметил, что устал не столько от самих технологий, сколько от ощущения «невозможности быть офлайн».

В целом, общение в сети все реже вызывает у россиян положительные эмоции – особенно если речь идет о вынужденных коммуникациях. Среди тех, кто не любит чаты в мессенджерах, 53% признали рабочие переписки главным источником усталости и стресса. 31% респондентов хотели бы, чтобы в их жизни не было домовых чатов. А чаты школ, детских садов и внеклассных кружков доставляют неприятные эмоции каждому четвертому.

При этом лишь 12% россиян признались, что могут позволить себе полностью выключить телефон и провести хотя бы день без связи. Остальные 88% отметили, что по тем или иным причинам должны быть постоянно доступны.

Почти половине опрошенных (46%) отключиться не позволяет работа. Причем им важно быть в доступе не только в рабочее время, но и после него. Еще 39% постоянно на связи с членами семьи – детьми, пожилыми родителями или близкими. 12% указали, что их работа напрямую связана с постоянным использованием гаджетов: клиентские коммуникации, онлайн-продажи, сервисные чаты и цифровые платформы.

Даже в выходные многие продолжают ощущать психологическую «привязку» к телефону. 31% респондентов признались, что чувствуют себя не в своей тарелке, если смартфон выключен или разряжен. 2% даже испытывают тревогу или легкую панику, если оказываются без связи дольше нескольких часов.

Почти все участники исследования (87%) признались, что используют гаджеты перед сном – чаще всего, чтобы читать новости, листать соцсети или смотреть короткие видео. При этом две трети (66%) отмечают, что предпочитают пассивное потребление контента, а не общение: им важно «отключить голову», но не выходить из сети.

Большинство опрошенных уверены, что гаджеты не влияют на качество их сна. При этом полностью отключают все цифровые устройства лишь 3% опрошенных. Большинство (72%) держат телефон на прикроватной тумбочке или под подушкой – так, по их словам, они чувствуют себя «спокойнее». Каждый пятый (19%) признался, что хотя бы раз за ночь просыпается и проверяет уведомления на экране.

Несмотря на высокую степень вовлеченности в цифровую среду, большинство россиян не стремятся полностью отказаться от технологий, а ищут способы снизить нагрузку. 43% респондентов назвали ограничение количества уведомлений главным лекарством от цифровой усталости.