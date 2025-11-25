Разделы

Компания «Сила» представила персональные компьютеры СИЛА «Истра»

Компания «Сила» расширила товарный портфель сразу тремя реестровыми персональными компьютерами. Компьютеры работают под управлением операционных систем Linux и Windows. Среди новинок: СИЛА «Истра» РС2-5601 (запись №10713140), СИЛА «Истра» РС2-5603 (запись №10713141) и СИЛА «Истра» РС2-5605 (запись №10713083). Об этом CNews сообщили представители компании «Сила».

В компьютерах серии «Истра» используются процессоры x86 12 или 13 поколения Intel Core с поддержкой 32 и 64-битных приложений. Оперативная память до 64 ГБ DDR4 3200, два DIMM слота, есть поддержка 2-канального режима.

СИЛА «Истра» РС2-5601

si1.jpg

Сила

Благодаря стандартному корпусу форм-фактора mATX (350х170х325 мм) модель сочетает классические размеры и возможность настольного размещения. Это позволяет использовать компьютер в офисах, не загромождая рабочее пространство. В корпус можно установить до трех накопителей HDD или SSD, что дает возможность по мере необходимости адаптировать платформу под растущую нагрузку и хранить объем данных до 8 ТБ.

СИЛА «Истра» РС2-5603

si2.jpg

Сила

Модель представлена в узком корпусе Slim Desktop (356х102х335 мм) и оптимизирована для высоконагруженных рабочих сред, где важны гибкость и персонализация. Возможность устанавливать накопители до 8 ТБ позволяет масштабировать дисковое пространство.

СИЛА «Истра» PC2-5605

si3.jpg

Сила

Компактный размер корпуса USFF / Micro (184х42х190 мм без учета подставки) позволяет разместить компьютер как горизонтально, так и вертикально. Компьютер впишется в любое рабочее место, позволяя экономить пространство и поддерживать порядок на столе.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

На все персональные компьютеры СИЛА распространяется базовая гарантия три года.

Новинки поступили в продажу в ноябре 2025 г.

Екатерина Кухарчук, руководитель направления «Персональные системы» компании «Сила»: «Мы работаем над тем, чтобы предоставить нашим заказчикам максимально широкий выбор устройств для работы, соответствующих по своим качествам международным стандартам. Выход нового решения — еще один шаг в этом направлении. СИЛА «Истра» — это не просто сборка, а продуманная российская платформа с гарантией долгосрочной поддержки, удобный инструмент для полноценной офисной работы».

