Исследование: 82% россиян считают ИИ прорывной технологией, востребованность которой будет только расти

В «Страховом Доме ВСК» провели исследование, чтобы оценить отношение россиян к ИИ и уровень проникновения технологии в повседневную жизнь. Как выяснилось, жители регионов активнее москвичей применяют ИИ, особенно на Урале. В целом же каждый четвертый россиянин не только знает про технологию, но и регулярно прибегает к помощи ИИ в работе и повседневной жизни.

По оценкам «Страхового Дома ВСК», четверть россиян признаются в активном использовании искусственного интеллекта в работе и повседневной жизни. Еще 36% настороженно относятся к ИИ и нейросетям, так как их преимущества пока неочевидны. И оставшаяся треть (35%) опрошенных в целом знают о технологии, но пока сами ее не применяют.

В целом россияне позитивно оценивают технологию. Так, 45% респондентов считают, что в будущем ее востребованность будет еще больше расти и 37% – что ИИ и нейросети стали технологическим прорывом, меняющим жизни миллионов людей. В то же время 18% россиян признаются, что такие технологии могут быть вредны, так как от них человек все меньше думает самостоятельно, 12% – считают ИИ угрозой, способной в будущем навредить человечеству, а 7% уверены, что сервисы на базе нейросетей – это временный хайп.

На данный момент уровень востребованности искусственного интеллекта в регионах значительно выше, чем в столицах. В число наиболее «продвинутых» городов, жители которых активно используют ИИ на работе и в повседневной жизни, вошли: Пермь (58%), Екатеринбург (47%), Краснодар и Новосибирск (по 45%). Для сравнения в Москве и Санкт-Петербурге эти показатели равны 25% и 23% соответственно. Самая высокая доля тех, кто считает ИИ угрозой, проживает в Ростове-на-Дону (21%), Нижнем Новгороде (20%) и Самаре (17%).

Ключевым барьером для использования ИИ является страх утечки персональных данных – в этом признались 62% респондентов. Из них 41% россиян стараются не загружать в чат-боты данные, которые потенциально могут навредить. Еще 40% общаются с виртуальным помощником только на общие темы.

Причем особенно ярко эта тенденция прослеживается среди молодежи – 55% респондентов в возрасте 18-24 лет не делятся с ИИ данными о себе, а также людей с высоким уровнем дохода – 49% опрошенных в этой категории.

