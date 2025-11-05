Разделы

Звонки и сообщения в Max стали доступны в странах СНГ

Отправлять сообщения и звонить в мессенджере Max смогут жители девяти стран СНГ. Помимо граждан России и Белоруссии, возможность общаться в Max появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать общение с близкими за границей.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в Max безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей.

Для регистрации в Max необходимо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации останется ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации — включить ее можно в разделе профиля «Приватность».

