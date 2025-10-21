Доступный и компактный планшет Hоnor Pаd Х7 LTE с поддержкой мобильного интернета поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Hоnor Pаd Х7 LTE — компактного планшета по доступной цене. Новинка оснащена батареей 7020 мАч, экраном 8,7 дюйма с технологиями защиты зрения, а также восьмиядерным процессором Snapdragon 680. Об этом CNews сообщили представители Hоnor.

При толщине 7,99 мм планшет весит 365 г. Есть поддержка сотовых сетей, а встроенный модуль GРS позволяет планшету осуществлять навигацию в режиме реального времени, что позволяет Hоnor Pаd X7 занять нишу устройств между смартфонами и большими планшетами.

Планшет Hоnor Pаd Х7 в цвете «космический серый» уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, Мегафон, МТС, «Билайн», Ozon, «Яндекс Маркет» и «Ситилинк». Стоимость планшета с конфигурацией памяти 4+64 ГБ составляет 12 990 руб., версии 4+128 ГБ – 14 990 руб. До 15 ноября 2025 г. действует специальное предложение: скидка 3000 руб.