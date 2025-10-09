Пользователи Мах смогут создать Цифровой ID по упрощенной схеме

Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении «Госуслуг». Цифровой ID, выпущенный новым способом, можно использовать только для подтверждения возраста. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Цифровой ID – это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров, требующих достижения совершеннолетия. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Получить доступ к сервису могут граждане России старше 18 лет.

Создать Цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав. Для создания Цифрового ID с помощью водительских прав необходимо: выбрать в профиле Мах иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам, сделать селфи, получить подтверждение, что Цифровой ID готов.

Мах запустил возможность создания Цифрового ID в пилотном режиме 15 сентября. Технологию начали внедрять на кассах самообслуживания крупнейшие российские ритейлеры: «Магнит», Х5 и «ВкусВилл». Подтвердить совершеннолетие при покупке товаров с ограничением возраста можно в десятках магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России.