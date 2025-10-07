Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

DLBI: боты-пробивщики создали дефицит утечек

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел исследование российского рынка утечек данных за девять месяцев 2025 г. В ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и Telegram-каналы, попали 57 утечек, содержащих 34,7 млн уникальных телефонных номеров и 28 млн уникальных e-mail. По сравнению с тем же периодом 2024 г. число утечек снизилось почти в четыре раза, а их объем – почти в шесть раз. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Лидерами по числу утечек за девять месяцев 2025 г. стали сегменты логистики (почти 60% утекших данных), ретейла (20% данных) и государственных организаций (6% данных), при том что в прошлом году лидировал сектор электронной коммерции (39%), на втором месте были аптеки и медицинские сервисы (10%), а третье место занимали финансовые услуги (9%).

Аналитики DLBI также отмечают, что лидерство сегмента логистики обусловлено крупнейшей утечкой, приписываемой сервису «Сберлогистика», содержащей 20,3 млн уникальных телефонных номеров и 17,1 млн e-mail.

Однако, по словам основателя DLBI Ашота Оганесяна, несмотря на то, что тренд на снижение числа утечек не оставляет сомнений, реальные темпы этого снижения не так велики.

«По нашим данным, за 9 месяцев этого года произошло еще как минимум 20–25 утечек, которые не попали даже в ограниченный доступ. Все они были выкуплены на эксклюзивных условиях владельцами Telegram-ботов для пробива с целью дальнейшей розничной перепродажи по запросам пользователей. Среди попавших в эти утечки данных – информация о покупках и финансовых транзакциях, а также о владении транспортом и недвижимостью», – сказал он.

«Снижение количества утечек усиливает конкуренцию среди владельцев ботов-пробивщиков и заставляет их буквально охотиться даже на небольшие базы, содержащие потенциально интересные данные, выкупая их за тысячи, а в ряде случаев – десятки тысяч долларов. При этом наибольшим спросом пользуются данные жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, которые также составляют значительную часть клиентской базы ботов-пробивщиков», – отметил Ашот Оганесян.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

По мнению экспертов DLBI, тенденция эксклюзивного выкупа баз владельцами Telegram-ботов будет усиливаться и дальше и, вероятно, уже к следующему году «открытый» черный рынок утечек данных будет работать в основном со старыми утечками, содержащими только контактные данные.

Методология исследования

В исследовании рассматривались утечки, обнаруженные сервисом DLBI и опубликованные на сайтах в даркнете, а также закрытых и публичных форумах и Telegram-каналах в обычном интернете.

В базу исследования включены как публикации массивов данных, так и сообщений о взломах с указанием объема украденных данных, а также предложений о продаже данных. Размер утечки определялся по числу уникальных внутри данной утечки телефонных номеров или e-mail адресов. Атрибуция момента утечки определяется по актуальности данных. Позднейшее появление утечек, относящиеся к истекшим периодам, может изменять число и объем утечек в статистике данного периода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Хитрый троян для Android перехватывает управление смартфонами. Его жертвы рискуют лишиться всех средств

Устройства «Катюши» переходят на платы из российского текстолита

Взломаны конфиденциальные репозитории Red Hat. Украдены данные 28000 проектов

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще