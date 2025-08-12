Россияне рассказали, насколько они уверены в поиске новой работы этой осенью

Эксперты hh.ru провели опрос более 19,4 тыс. россиян из всех федеральных округов и выяснили, кто из трудящихся в преддверии осени и начала бизнес-сезона наиболее уверен в своих силах и успехе быстрого поиска работы с достойным заработком в ближайшие три месяца. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Для понимания текущей ситуации на рынке труда в преддверии очередного бизнес-сезона полезно понять, насколько жители регионов России уверены в своих силах относительно поиска новой работы, когда становятся безработными или решают сменить место работы. Опрос hh.ru в III квартале 2025 г. показал, что у каждого пятого опрошенного или 18% россиян нет уверенности, что они смогут найти работу в ближайшие три месяца. Еще 7% вовсе не смогли ответить, уверены ли они в своем карьерном успехе.

При этом даже не сомневаются, что найдут работу без проблем грядущей осенью сразу 75% опрошенных россиян. По сравнению с показателями II квартала 2025 г. доля таких уверенных респондентов выросла уже на 2%, а вот доля тех, кто сомневается в успешном поиске работы, наоборот, упала на 2%.

По сравнению с летом прошлого года доля тех, кто переживает за свою карьеру в целом по стране тоже достаточно сильно упала. Так, летом 2024 г. боялись, что не смогут найти работу на 10% больше горожан, чем сейчас. Несмотря на то, что в ряде проф. сфер есть пессимистичные настроения в целом по рынку есть положительная динамика.

Чаще других переживают за свое трудоустройство те, кто ищут работу в ИТ-сфере (сразу 34% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета). Также наименее уверены в себе соискатели из сферы искусства и маркетинга (по 27%), а еще специалисты по закупкам (25%), топ-менеджеры (21%) и работники сельского хозяйства (21%).

В «разрезе» регионов наиболее оптимистично смотрят на грядущую осень и трудоустройство жители Амурской области – они дали сразу 82% положительных ответов. Также регионами-лидерами по уровню уверенности в карьерных перспективах местных жителей стали Чувашия, Мордовия, Татарстан, Курганская область, Ивановская область и Алтайский край. Во всех этих регионах доля жителей, уверенны, что они смогут найти работу этой осенью с достойным заработком более 80%.

А вот наиболее депрессивные настроения относительно развития карьеры этой осенью зафиксированы у жителей Смоленской области (28% или каждый третий респондент дал негативный прогноз поискам работы). Также пессимистично смотрят на осень и поиск работы жители Псковской области (26%), Вологодской области (26%), Астраханской области (26%) и Томской области (24%).