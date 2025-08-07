Разделы

В корпоративном мессенджере Compass появился аналог Telegram Mini Apps

Разработчики корпоративного мессенджера Compass выпустили Smart Apps – встроенные приложения для работы со сторонними сервисами. Это корпоративный аналог Telegram Mini Apps, который позволяет использовать другие корпоративные продукты в интерфейсе мессенджера. Compass Smart Apps уже доступны на компьютерах в облачной версии корпоративного мессенджера Compass. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Теперь пользователи корпоративного мессенджера Compass могут выполнять сотни задач в одном окне. В этом помогают Compass Smart Apps – встроенные приложения для интеграции с любым сторонним сервисом.

Эти приложения можно открыть в главном окне Compass или в отдельном, если необходимо одновременно общаться в чате или видеоконференции. Доступен фоновый режим – приложения можно сворачивать, а после продолжать работу с той же точки.

Compass Smart Apps позволяют работать с любым корпоративным сервисом в доверенном безопасном пространстве. Информация надежно защищена, данные авторизации хранятся на устройстве в зашифрованном виде, а встроенные приложения изолированы и не получают доступ к данным друг от друга или рабочего пространства Compass.

В каталоге Compass Smart Apps из коробки доступно более 90 сервисов: офисные пакеты, почтовые клиенты, календари, таск-трекеры, доски для совместной работы, электронный документооборот, инструменты разработки, файловые хранилища и т.д. Начать работу с любым продуктом можно в несколько кликов, в том числе, с Outlook, Jira и др.

Кроме того, из коробки в Compass Smart Apps доступны популярные ИИ-ассистенты – ChatGPT, DeepSeek, Perplexity и Claude. Это позволяет работать с лучшими генеративными моделями прямо в интерфейсе Compass.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Одна из особенностей Compass Smart Apps – возможность в несколько кликов добавить любой необходимый для работы инструмент, даже если его нет в каталоге приложений. Это может быть российский ИИ-ассистент, веб-сервис или платформа, развернутая на локальном сервере компании.

Так, например, любой пользователь может за минуты интегрировать с Compass кастомный корпоративный сервис: от бронирования переговорки до мониторинга состояния оборудования. Интеграция при этом не требует месяцев разработки.

Сейчас Compass Smart Apps работают на компьютерах в облачной версии корпоративного мессенджера, в ближайшее время функция появится и в Compass On-premise.

