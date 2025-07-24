Беспроводной набор A4Tech Fstyler FB2800C Air2

Компания A4Tech представила новый беспроводной набор FB2800C Air2 из серии Fstyler. В него входят бесшумные клавиатура FBK27C AS и мышь FB45CS Air2. Девайсы подключаются через Bluetooth или USB-ресивер 2.4 ГГц. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура FBK27C AS получила раскладку на 114 клавиш. Запатентованная инновационная технология QuietKey снижает уровень шума с 35 дБ до 14 дБ, позволяет работать, не беспокоя окружающих. Ноутбучный профиль клавиш обеспечивает комфорт в наборе текста и отчетливую обратную связь при каждом нажатии. Благодаря лазерной гравировке символы на клавиатуре не сотрутся даже при длительном использовании.

Восемь дополнительных горячих клавиш позволяют в одно нажатие сделать скриншот, открыть символы эмодзи, скрыть приложения, а также вырезать, копировать, вставить и выделить текст.

Merlion Беспроводной набор A4Tech Fstyler FB2800C Air2

Режим Anti-Sleep не дает компьютеру переходить в спящий режим, пока пользователь находится вдали от рабочего места. Клавиатура совместима с ОС Windows / Mac, переключение между системами производится комбинацией клавиш Fn + P / O.

Мышь FB45CS Air2 получила оптический сенсор с частотой опроса 125 Гц и регулируемым разрешением 1000/1200/1600/2000 DPI. Функция Air Mouse расширяет возможности мыши и позволяет использовать ее в качестве мультимедийного контроллера. Для этого достаточно поднять мышь в воздух, установка дополнительного ПО не требуется.

На корпусе расположено семь кнопок, включая отдельную кнопку для скриншотов. Доступно четыре режима: произвольная форма, окно, прямоугольник, весь экран. Благодаря Nano USB-ресиверу с адаптером USB-C модель совместима с разными компьютерами и ноутбуками, включая MacBook и Chromebook. Встроенный аккумулятор заряжается через порт Type-C, кабель идет в комплекте.

Новинка доступна для заказа в Merlion.