В ИТ-сфере наблюдается разрыв между ожиданиями работодателей и навыками соискателей – исследование BIA Technologies и HeadHunter

Чаще всего работодатели в сфере ИТ ожидают от кандидатов не только умения работать с определенным стеком технологий, но и наличие аналитического мышления. А соискатели не всегда указывают эти навыки в резюме. Такие данные были получены в результате совместного исследования, проведенного ИТ-компанией BIA Technologies и российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Анализ вакансий и резюме, размещенных на сайте hh.ru на конец 2024 г., показал, что в число наиболее востребованных у работодателей профессиональных навыков ИТ-специалистов входят знания SQL (14%), Linux (9%) и Python (8%). При этом большинство кандидатов в своих резюме отмечают владение SQL (18%), а также указывают знание английского языка (16%) и навыки работы в Git (16%).

«Спрос на ИТ-специалистов, особенно в области искусственного интеллекта и машинного обучения, продолжает расти, что связано с увеличением объемов данных и автоматизацией бизнес-процессов. Компании ищут профессионалов, способных разрабатывать и внедрять решения на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности. В то же время растет потребность в специалистах с междисциплинарными навыками — например, в инженерах, обладающих аналитическими компетенциями и умеющих эффективно интегрировать ИТ-решения в бизнес-процессы для их оптимизации», – отметили в BIA Technologies.

«Наша аналитика показывает, что чаще всего работодатели ждут от ИТ-соискателей умение работать в рамках конкретных технологий, а также прокачанные личностные качества. При этом сами соискатели далеко не всегда отвечают ожиданиям. И если со знаниями языков программирования и умением работать с ПО все понятно, то с личностными качествами – иначе. Соискатели зачастую не указывают их в своих анкетах», – сказали в HeadHunter.

Исследование также выявило различия в требованиях к специалистам с разным опытом работы. Так, от начинающих разработчиков наиболее часто работодатели ждут знания «1С» (21%), Git (17%) и JavaScript (16%), а от специалистов со стажем от трех до шести лет ожидаются навыки работы с PostgreSQL (20%), Git (20%) и SQL (16%).

В топ-10 самых востребованных в ИТ-сфере навыков вошли не только технические компетенции, но и личностные качества – такие как аналитическое мышление (6%), работа с большим объемом информации (5%) и работа в команде (5%). Однако первый из них соискатели редко указывают в резюме, а вот о наличии у себя последних двух заявляют 13% и 12% кандидатов соответственно. Примечательно, что в резюме довольно часто встречаются упоминания таких компетенций, как организаторские навыки (15%), деловая переписка (12%) и коммуникация (11%), хотя эти навыки значительно реже фигурируют в вакансиях.