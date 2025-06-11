DCLogic: цифровые решения на рынке горнодобывающего оборудования остаются за локальными игроками

Российский рынок горнодобывающего оборудования находится в стадии активной трансформации. Уход западных производителей создал новые возможности для местных компаний и поставщиков из дружественных стран. Восточные производители, в первую очередь китайские, оперативно заняли освободившиеся ниши, значительно укрепив свои позиции. По итогам 2024 г. доля Китая в российском импорте достигла 31%, а товарооборот между странами вырос до $244,8 млрд. Однако параллельно с этим сохраняется устойчивый спрос на локальные цифровые решения, адаптированные под специфику российских предприятий. Особенно это касается сферы ИТ-решений, автоматизации и интеграции ИТ-систем в производственные процессы. В отличие от иностранных вендоров, предлагающих высокотехнологичное, но слабо адаптированное оборудование, российские компании делают акцент на разработке комплексных решений, учитывающих реальные производственные условия и организационные особенности местных предприятий. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

«Мы видим, что рынок устал от коробочных решений, которые требуют месяцев адаптации и привлечения сторонних специалистов. К тому же, такие решения сложно интегрировать в существующий ИТ-ландшафт предприятий. Горнодобывающие предприятия все чаще ориентированы не просто на закупку оборудования, а на получение комплексных интегрированных систем, одновременно решающих как ИТ-задачи, так и производственные вопросы, — сказал директор департамента промышленной автоматизации компании DCLogic Павел Корякин. — Однако лишь единицы среди российских разработчиков и интеграторов способны обеспечить должный уровень зрелости продукта и гибкость его интеграции. При этом рынок демонстрирует устойчивый спрос именно на локальные решения и команды внедрения, которые не только глубоко понимают отраслевую специфику, но и говорят на языке заказчика, учитывают законодательные требования и реальные условия эксплуатации. Наша компания со своей стороны готова предложить как качественные технологические решения, так и профессиональные услуги по их внедрению».

Как отмечают заказчики — горнодобывающие предприятия — особенно востребованы сегодня системы мониторинга оборудования и платформы прогнозной аналитики.

Востребованное оборудование и комплектующие для горной добычи предлагают сегодня производители из Турции, однако их присутствие пока ограничено в масштабах — около 4–6%.

В нишевых сегментах, согласно оценкам экспертов DCLogic, отмечается также активность поставщиков из Казахстана, Армении, Узбекистана, ОАЭ, Индии и Перу. Компании из этих стран специализируются преимущественно на поставках бурового оборудования, запасных частей и оказании технического сервисного обслуживания.

Немецкие производители горнодобывающей техники полностью утратили свое присутствие на российском рынке.

Кроме того, по наблюдениям специалистов компании, на последней отраслевой выставке подавляющее большинство участников (около 95%) составляли вендоры, тогда как доля интеграторов не превысила 5%. Такое соотношение свидетельствует о том, что в России пока не сформировалась полноценная система развития системных интеграторов для отечественных продуктов. Большинство российских разработчиков вынуждены самостоятельно заниматься внедрением своих решений.

Многие экспонаты не были адаптированы для российского рынка. Это выражалось как в отсутствии русскоязычного интерфейса, так и в несоответствии логики взаимодействия привычным для местных пользователей схемам работы.

Эксперты DCLogic прогнозируют, что в 2025-2026 гг. конкуренция сместится в плоскость «умной» интеграции — способности объединять разнородное оборудование в цифровые производственные контуры. Это открывает перспективы для компаний, сочетающих промышленную экспертизу с ИТ-компетенциями.