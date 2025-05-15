ДОМ.РФ: 17% цифровых решений в строительстве уже работают на базе ИИ

По данным совместного исследования ДОМ.РФ и Фонда «Сколково» 17% цифровых решений в строительстве уже работают с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов на пленарной сессии «Глобальные тренды в недвижимости: адаптивность, цифровизация и инвестиции в эпоху перемен» в рамках VI международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани.

Фонд Сколково и ДОМ.РФ Технологии (входит в группу ДОМ.РФ) изучили опыт 20 зарубежных стран в рамках исследования цифровой зрелости девелоперов, а также готовность российских застройщиков к внедрению ИИ. Проанализировано более 1 тыс. цифровых решений.

«В ходе исследования мы увидели, что уже сейчас практически каждый пятый цифровой продукт для девелоперов базируется на ИИ. На самом деле это много, учитывая, что эти технологии только набирают обороты. Самое большое проникновение ИИ на этапе эксплуатации, именно решения умного дома чаще всего используют инструменты ИИ. Однако, если на этапе эксплуатации уже треть решений с использованием искусственного интеллекта, то на этапе проектирования только 3%. Таким образом, в ближайшей перспективе основной запрос рынка будет на ИИ-агентов для проектирования: они помогут в прохождении регламентных процедур, в поиске коллизий, в соблюдении нормативных требований, при разработке проектов строительства. Это поможет сократить инвестиционно-строительный цикл и строить жильё быстрее», – рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

При поддержке лидеров стройки госкомпания начала разработку отраслевого хранилища данных, которое позволит обучать ИИ-модели. Технологической базой для «полигона данных» станет Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС), где сегодня ежедневно собираются уникальные машиночитаемые данные о первичном рынке недвижимости в РФ. Создание такой платформы даст возможность рынку быстрее развивать применение ИИ благодаря доступу к обезличенным наборам сведений, что в конечном счёте позволит ускорять процессы стройки.

«Новым отраслевым национальным проектом «Инфраструктура для жизни» поставлены амбициозные цели перехода строительства на современные технологии, которые влияют непосредственно на сокращение инвестиционно-строительного цикла. В этом искусственный интеллект будет играть ключевую роль. Совместно с Минстроем России мы проводим комплексную работу по популяризации этой технологии среди застройщиков. Мы разработали методику оценки эффективности применения ИИ в отрасли, создали и ведём реестр отечественных решений с применением ИИ, проектируем отраслевую платформу сведений», – добавил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

ДОМ.РФ помогает развитию ИИ в отрасли через поддержку стартапов Build UP и формирование собственной базы кейсов применения ИИ в бизнес-процессах. На базе госкомпании ведётся работа по подготовке кадров – недавно с НИЯУ МИФИ Цифровой академией ДОМ.РФ запущен отраслевой курс по внедрению ИИ.