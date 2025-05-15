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1С:УПП уходит в историю: почему стоит перейти на 1С:ERP уже сейчас?

Более 20 лет конфигурация «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП) помогала компаниям автоматизировать учет и управление производством. Это было первое ERP-решение от фирмы «1С», и его использовали предприятия по всей России.

С 2018 года 1С:УПП не продается, а с 31 декабря 2026 года компания «» полностью прекратит его поддержку. Это значит, что:

  • Не будет обновлений (включая изменения законодательства с 2027 года);
  • Новые сервисы 1С (такие как электронный документооборот, аналитика, интеграции) прекратят работу.

Если ваша компания до сих пор работает на 1С:УПП, пора задуматься о переходе на современную систему.

Группа компаний «Мариллион», являясь официальным партнером 1С, рекомендует заранее запланировать переход на современную ERP-систему – 1С:ERP. Это позволит повысить эффективность, автоматизировать ключевые процессы и минимизировать риски, связанные с устаревшими IT-решениями.

Что дает переход на 1С:ERP?

Полная поддержка и развитие – система регулярно обновляется, учитывая регулярные изменения в законодательстве и бизнес-процессах.

Глубокая аналитика и AI-возможности – доступны встроенные инструменты для прогнозирования и анализа данных.

Гибкость и масштабируемость – систему можно адаптировать под любые задачи и бизнес-процессы.

Облачные и мобильные решения – возможна работа из любой точки мира, в том числе через браузер или смартфон.

Интеграция с современными сервисами (ЭДО, CRM, маркетплейсы, банки).

Как перейти с 1С:УПП на 1С:ERP?

  1. Провести анализ текущей системы: оценить объем данных и необходимых доработок.
  2. Выбрать схему перехода: в некоторых случаях возможен апгрейд с сохранением данных.
  3. Запланировать тестирование и обучение: потребуется адаптация сотрудников к новому интерфейсу.
  4. Организовать оперативную поддержку системы после запуска для гарантии стабильной работы после перехода.

Любой переход – это уникальный проект, требующий безупречного внимания к деталям.

Команда 1С-специалистов «Мариллион» готова предложить профессиональную поддержку по переходу на 1С:ERP, предоставляя гладкий процесс и минимизацию рисков. Наша цель – обеспечить эффективную работу учётной системы в соответствии с задачами и потребностями вашего бизнеса.

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