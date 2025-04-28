«Машина Подбора»: в Москве состоится премьера первой HR-оперы в мире

Философско-рекламная сказка в стиле рок-оперы расскажет о том, как меняется рынок труда и как это отражается на людях. Режиссер культовых «Копов в огне» Юрий Квятковский создал пронзительное путешествие в мир рекрутинга и борьбы за человечность.





О фабуле постановки

Ключевая мысль HR-оперы «Машина Подбора» — «машинную» работу важно делегировать машинам. Только так рекрутеры смогут сохранить внутренний ресурс, чтобы оставаться человечными.

Рынок труда после 2022 года кардинально изменился. Теперь условия игры диктуют кандидаты. Вакансии закрываются труднее и труднее. HR-специалистам всё сложнее и сложнее работать «по старинке». А расходы на подбор растут в геометрической прогрессии.

С другой стороны — Россия, как и весь мир, погружается в водопад Четвертой Промышленной революции. Технологии и «цифра» проникают в рекрутинг и меняют его навсегда. А HR-профессионалам ещё только предстоит полноценно погрузиться в новые возможности, чтобы пересоздать свой рабочий процесс в новом формирующемся мире.

В опере зрители познакомятся с главным героем — рекрутером Мариной, которая переживает сильнейший профессиональный кризис в своей карьере.

Аудиторию ждёт глубокое и многослойное высказывание о современном рынке труда, где технологии и человечность оказываются неожиданными союзниками.

Авторы проекта создали уникальный сказочный мир, который одновременно отражает суровую реальность HR-специалистов и вместе с тем предлагает оптимистичный взгляд на происходящие изменения.

О сюжете постановки

Сюжет рассказывает о судьбе Марины — рекрутера некоторой компании. Марина — уверенная в себе женщина, которая руководит небольшим отделом найма персонала. Она — настоящая машина подбора.

Марина в состоянии закрыть любую вакансию и выполнить любую задачу в найме. У нее есть сложившийся способ работы: обзвон, сообщения, заметки и таблички.

Постепенно дела идут всё хуже и хуже. Нанимать кандидатов становится все труднее и труднее. Воплощением мешающих ей факторов выступает колдун Адурт Коныр.

Колдун доводит героиню до грани выгорания и утаскивает её в Заэкранный лес. Там она встречает Мангового фея, который соглашается ей помочь.

В итоге Марине придётся встретиться с колдуном лицом к лицу и осознать настоящую суть проблемы.

Петр Осипов, автор:

«Для нас было важно найти способ поставить в центр нашей истории человека, а рекламную часть сделать бесшовной и не разрушающей атмосферу постановки.

Мы начали с личных размышлений о том, что успешные офисные работники часто превращаются в машины, которые всё «вывозят».

А пример работников из HR-отрасли оказался максимально подходящим. Ведь любой бизнес, в любой отрасли стоит на людях. Поэтому подбор персонала и сотрудники — это фундамент любой компании.

Поэтому наша постановка на всех уровнях пропитана темой поиска человека и человечности:

Рекрутеры ищут людей

Героиня находит плюсы в своей человеческой стороне

Манговый Фей из MANGO OFFICE забирает на себя всю машинную работу и оставляет место человечному в сотрудниках

Зрители увидят в офисном работнике Человека, что до сих пор нечасто встречается в массовой культуре

В современных фильмах сериалах и книгах принято изображать персонажей из этого мира бездушными, персонажами антиутопий.

Да, отчасти корни такого подхода растут из «машинного» отношения трудоголиков и карьеристов к своей работе.

Эта стратегия поведения — рабочий механизм, который помогает экспертам справляться с нагрузкой, стрессом и проблемами.

Я прекрасно понимаю коллег — сам сталкиваюсь с этим явлением. Поэтому в нашей постановке мы не хотим никого осуждать.

Наоборот, хочется проявить эмпатию и поразмышлять о возможных путях решения».

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций MANGO OFFICE:

«Идея поставить оперу для бренда, для достижения бизнес-целей, может показаться спорным решением. Особенно — если мы не скрываем, что это маркетинговый проект.

Наша команда стояла перед сложной задачей - как легко, понятно и интересно донести до аудитории информацию о продуктах, на которые еще не сформирован спрос внутри комьюнити.

Например, мало кто из HR-сообщества понимает, чем ему будет полезна IP-телефония.

С другой стороны — сегодня невероятно сложно донести до целевой аудитории информацию. Окно внимания человека в цифровом пространстве уже составляет всего 8 секунд.

Это ничтожно мало для того, чтобы что-то объяснить.

Нам был нужен формат, который обеспечит длинную коммуникацию. Но точно не очередная скучная бизнес-конференция.

Нам был нужен эмоциональный отклик зрителей — только это позволит проекту выделиться и запомниться. К тому же я не видела ни одного примера маркетинговой кампании в формате театральной постановки.

Поэтому мы решили рискнуть и сделать это.

А наше российское HR-сообщество точно достойно того, чтобы о нем была написана и поставлена целая опера».

Теодор Попов, PR-директор MANGO OFFICE:

«Российское HR-комьюнити проходит сегодня сложнейший этап трансформации.

Если раньше главной зоной ответственности HR-директора было организационное планирование, адаптация и развитие сотрудников, то теперь время Четвёртой промышленной революции требует изменений лично от них.

Наша HR-опера «Машина подбора» проводит зрителя сквозь шторм смены мышления рекрутеров глазами главной героини Марины.

Мы первыми решились открыто и громко поднять «в воздух» тему, о которой в профессиональной HR-тусовке обычно предпочитают молчать: как остаться человеком в эпоху бесконечного инфошума вокруг нейросетей и GPT-технологий?».

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Премьера HR-оперы «Машина Подбора» состоится в закрытом формате 29 мая в 19:00 на сцене театра «Вишневый сад».

Заявку на пригласительные билеты можно оставить на официальном сайте постановки.