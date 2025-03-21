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билайн adtech составил портрет российского маркетолога

Команда билайн adtech, развивающая рекламные технологии в структуре билайн бизнес, проанализировала профиль современного маркетолога. Исследование было проведено на базе больших данных билайна. Алгоритмы искусственного интеллекта проанализировали данные и составили выборку, которая включила 99 328 номеров. Пользователи номеров с большой долей вероятности были отнесены к специалистам, занимающимся маркетингом, исходя из их активного интереса к теме продвижения.

Сегмент исследования формировался на основе обработки предиктивными математическими моделями категорий интернет ресурсов. В результате определялись возможные интересы пользователей. Анализ проводился в отношении абонентов, предоставивших согласие на соответствующую обработку.

Исследование затронуло такие параметры, как возраст маркетологов, их предположительный доход, интересы и популярные направления путешествий. Кроме того, в результате были определены города, в которых концентрируется наибольшее количество маркетологов.

Возрастные группы

Исходя из паттерна потребления услуг связи, был сделан вывод, что мужчин среди маркетологов больше, чем женщин: 54% против 45%. При этом людей «60+» среди маркетологов 7%, а в диапазоне 45-59 лет - 24%. Это может говорить о том, что несмотря на то, что маркетинг относительно молодая для России профессиональная область, в ней высоко ценится опыт, в том числе общий опыт управления людьми и проектами.

Предположительный доход

Доход сегмента определялся на основе характера платежей за услуги связи, регистрации номеров в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции. В результате исследование показало, что доходы маркетологов распределены равномерно. Таким образом, приблизительно одинаковые доли маркетологов имеют доходы в диапазонах 35-50 тыс., 50-75 тыс. и 75+ тыс. От 100 до 150 тыс. зарабатывает 8% выборки, и у 3% доходы превышают 150 тыс. рублей.

Интересы

В топ-10 интересов маркетологов входят интерес к финансовым продуктам, в том числе денежным переводам и инвестициям, интерес к доставке готовой еды и продуктов питания, интерес к скидкам, развлекательным мероприятиям, ресурсам для бизнеса и электронным книгам.

Направления поездок

За последние 6 месяцев 71% маркетологов хотя бы один раз путешествовали по России. За границей в последние полгода побывали 10%. Данные по путешествиям были получены на основе анализа нагрузки на базовые станции.

Рейтинг по городам

Согласно результатам исследования, 13% российских маркетологов живут в Москве, а Москва и Санкт-Петербург совместно объединяют 16% специалистов. На города-миллионеры приходится 18% маркетологов. В ТОП-10 городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Уфа.

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